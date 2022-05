Isa Pantoja: el motivo por el que no estaría dispuesta a perdonar a Kiko Rivera

El pasado sábado, Kiko Rivera se convirtió en protagonista de la prensa del corazón. Y todo por su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ donde, como suele ser habitual, dio una serie de titulares con los que no dejó absolutamente indiferente a nadie. Otra de las protagonistas fue Isa Pantoja, quien se negó a reencontrarse con su hermano en el plató.

Por lo tanto, lo que podía haber llegado a ser un punto de unión entre los hijos de Isabel Pantoja, supuso la ruptura definitiva. Y más aún después la exclusiva de la revista ‘Lecturas’ sobre Isa Pantoja. Según el mencionado medio de comunicación, la joven tendría claro que no va a perdonar nunca al DJ.

El entorno de la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha revelado a ‘Lecturas’ que “Isa cree que su hermano solo le pide perdón para que no lo echen de la tele”. Todo comenzó el pasado sábado cuando, mientras Kiko Rivera estaba siendo entrevistado en ‘Sábado Deluxe’, Isa Pantoja llegó a las inmediaciones de Telecinco para participar en el debate sobre ‘Supervivientes 2022’.

El hijo de Paquirri no dudó en ir a buscarla hasta el coche, pero la joven se negó a salir de él. Tal y como deja reflejado ‘Lecturas’, esto es lo que pensaba Isa Pantoja en ese instante: “Sentí que no quería verlo porque no sabía cómo iba a reaccionar. Quería irme para no tener contacto con él”.

Lo cierto es que parece que la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ le resultan bastante repetitivas las declaraciones de su hermano. Por si fuera poco, otra de las razones que podría haber provocado esa ruptura definitiva con Kiko Rivera es que Isa Pantoja podría sentirse verdaderamente utilizada por él.

El entorno de la joven, que ha hablado en exclusiva para ‘Lecturas’, deja claro que Isa Pantoja “no está dispuesta a soportar más humillaciones de Kiko. Ha padecido tanto que ya no puede más”. Este mensaje quedó muy claro en ‘El programa de Ana Rosa’, durante la intervención de la prima de Anabel Pantoja el pasado lunes 9 de mayo. Parece que, por el momento, esa reconciliación no va a ser una realidad.