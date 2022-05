Isa Pantoja estalla contra Charo Vega en defensa de Isabel Pantoja

Isa Pantoja no se ha callado y ha salido en defensa de su madre. La joven ha respondido a un comentario de Charo Vega, primera expulsada de ‘Supervivientes 2022’, a través de sus redes sociales.

La colaboradora lleva varios días sin poder acudir a trabajar por estar indispuesta. El pasado jueves, la influencer se marchó del programa con fiebre y desde entonces está en casa. Sin embargo, estos días se ha sucedido diversos comentarios que la salpican directamente a ella. Entre ellos se encuentra el zasca que lanzó la ex concursante desde el plató del reality de Telecinco.

«Yo no me he tenido que casar con ningún torero para ser famosa porque mi padre era Gitanillo de Triana. No me he tenido que casar con nadie para ser famosa, ¡nunca!», dijo Charo Vega en referencia a Isabel Pantoja. Tras estas declaraciones, la hija de la tonadillera no se ha callado y ha utilizado su perfil en redes sociales para responder a este demoledor comentario.

Charo Vega responde a Anabel Pantoja: «No me ha hecho falta casarme con un torero para ser famosa» 💣 🌴 #ConexiónHonduras4 https://t.co/YcvmD4ATWl — Supervivientes (@Supervivientes) May 15, 2022

«El comentario de no necesito casarme con un torero para ser famosa aparte de machista es mentira. Mi madre ya era artista años antes de casarse. Tanto es así que fue el propio Paco quién actuó a uno de sus conciertos para conocerla. Para tenerle cariño a mi madre, poquito se demuestra con comentarios como este», asegura Isa Pantoja saliendo en defensa de la andaluza.

Por un lado, la joven se recuperará de sus problemas de salud y volverá a su puesto de trabajo. Lo más seguro es que ambas tendrán que coincidir en los platós de Mediaset en los próximos días para hablar de ‘Supervivientes’. Por otro lado, Charo Vega se caracteriza por no callarse nada y este tema traerá mucha cola durante las próximas jornadas.