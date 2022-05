El pasado domingo, Charo Vega se convirtió en la primera expulsada definitiva de ‘Supervivientes 2022’. Antes de volver a España, la ex concursante ya ha podido disfrutar de una primera ducha, así como de un desayuno completo y ha recuperado horas de sueño en una cama, tras dormir durante dos semanas en el suelo.

“Madre mía, lo que yo hubiera dado por esto. Si me hubieran dejado ducharme un día o dos, quizás hubiera aguantado más”, aseguraba mientras se duchaba. Tras esto, la ex concursante disfrutó de un contundente desayuno.

“¿Esto es de verdad? Café, madre mía”, decía al ver el desayuno, antes de hacer un análisis de su experiencia como concursante de ‘Supervivientes 2022’: “La experiencia, como habéis podido ver, y lo siento en el alma, no ha sido como yo tenía tantísimas ganas de que fuera. Era uno de mis sueños por cumplir, lo he cumplido y lo he cumplido regular, más bien mal”, evaluaba.

Charo Vega se emociona con su primer desayuno tras #Supervivientes: «¿Esto es de verdad?» 🤯https://t.co/ZL3OQcgGoF — Supervivientes (@Supervivientes) May 10, 2022

Charo Vega aseguraba que tenía mucho cariño a Kiko Matamoros y a Anabel Pantoja. En cuanto a Rubén, señalaba que “es un ser especial, es para estudiarlo”. Sobre Marta, explicaba que “Marta Peñate me parece una niña dulce, simpática, nos hemos reído un montón antes de entrar, pero es una buscapleitos, no sé si es aposta, si es una profesional, desde luego, como actriz no tiene precio esa niña”.

Mientras que para Yulen, Anuar o Alejandro no tenía más que buenas palabras, de Ignacio de Borbón insinuó que era un vago. Y sobre Ainhoa Cantalapiedra, a la que nominó desde el primer momento porque “nos resultó un poco incorregible”, expresó.

En cuanto a su candidato a ganar el concurso, para Charo Vega ese debe ser Nacho Palau, “para que esos niños estén más juntos y sean todo lo felices que pueden ser”, explicó.