No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Cada semana, concretamente en la noche de los viernes, Bea Archidona, Santi Acosta y el resto del equipo del programa se reúne en Telecinco para hacernos partícipes de las entrevistas más buscadas del momento en el mundo del corazón. El pasado viernes 29 de noviembre, pudimos disfrutar de una de las entregas más completas que se recuerdan. No solamente fuimos testigos del encuentro entre Carlo Costanzia y Terelu Campos, consuegros y abuelos del primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Por si fuera poco, también estuvo en plató Elena Tablada para dar a conocer más detalles de su tormentosa relación con Javier Ungría. Con el objetivo de desenmascarar a su ex marido, confesó que debió haber puesto límites mucho antes.

Sobre todo, no tenía que haber tolerado «ciertas cosas»: «He vivido un lado muy luminoso y otro muy oscuro», reconoció, y añadió: «No digo que tenga un lado oscuro, digo que tiene luces y sombras», aseguró Elena Tablada durante su intervención en De Viernes. Por si fuera poco desveló que, para su gusto, el ex concursante de Supervivientes no ha estado a la altura como padre: «Cuando tienes un hijo, tu hijo es lo primordial. Tienes unas responsabilidades». Pero no todo queda ahí, también fue invitada Dulce. La que fuera niñera de Isa Pantoja ha dado unas declaraciones de lo más impactantes sobre el fatídico día en el que la tonadillera cogió unas tijeras para cortar el pelo a su hija: «Yo vi lo que estaba pasando e intenté pararlo, pero me quitaron de en medio. Me obligaron a subir arriba para que no pudiera defender a mi niña pero, antes de eso, vi a Isabel Pantoja coger unas tijeras y arrinconar a mi niña a la fuerza».

¿Quién es el invitado bomba de De Viernes para hoy, viernes 6 de diciembre?

A pesar de tratarse de un día festivo, el equipo del programa de Telecinco no descansa. De esta forma, a través de sus redes sociales, ha dado a conocer el nombre del invitado estrella de esta nueva entrega que podremos disfrutar esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco. Se trata de nada más y nada menos que Cristian Suescun.

Es más que evidente que Maite Galdeano continúa enfrentada con sus dos hijos. Después de haber escuchado el testimonio del resto de miembros de la familia, ha llegado el turno de que Cristian Suescun vuelva a sentase en el plató de De Viernes no solamente para contar las novedades sobre este distanciamiento, sino también para dar una de sus entrevistas más personales e íntimas hasta la fecha.

En el avance compartido por el equipo, podemos ver cómo el hermano de Sofía Suescun estalla, sin piedad, contra Maite Galdeano: «Mi madre tenía una relación con su familia nula. Se ha ido a Pamplona por no gastar ni un duro». Y añade: «Está jugando con mi abuela para hacer daño tanto a Sofía como a mí. ¿Cómo una madre puede desearle la muerte a su hija? Da miedo». No te pierdas el nuevo programa de De Viernes esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.