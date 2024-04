‘El Hormiguero’ llega al miércoles con el fichaje bomba de Antena 3 como invitada

Tras la visita de Pedro Acosta, El Hormiguero ya piensa en su invitada de esta noche, que vivirá un estreno muy especial en su nueva cadena. Tras anunciar que abandona Telecinco después de una larga vinculación, salta a Antena 3 como uno de los grandes fichajes de esta temporada.

La cantante Edurne se sienta por primera vez en un plató de televisión después de anunciar su salida de Got Talent, programa en el que ha sido jurado desde el comienzo y del que era la imagen principal. Tras diez temporadas en el talent presentado por Santi Millán cambiará de aires en los próximos meses.

En su anuncio de despedida aseguró que había «sido una decisión difícil de tomar» porque ha sido uno de los proyectos más especiales de su vida. «Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia», confesaba.

«Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música», cerraba su despedida.

Aunque la artista no quiera hablar del tema y prefiere esquivar las preguntas, Happy FM ha podido confirmar que será una de las nueva coaches de La Voz, siendo su estreno en La Voz Kids, algo para lo que todavía queda tiempo, ya que la edición de 2024 del formato ya está grabada, por lo que su estreno oficial no sería hasta 2025 si nada cambia. Se espera que en esta visita al plató de Motos pueda anunciar de forma oficial su nuevo destino televisivo.

No es la primera vez que es posible verla en la pantalla de Antena 3, ya que en el pasado fue una de las concursantes de Tu cara me suena, siendo la ganadora de la tercera edición.

Edurne presenta nueva canción en El Hormiguero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edurne (@edurnity)

Además de poder despejar las dudas sobre cuál será su nuevo programa, en su entrevista aprovechará para promocionar Nada, su nueva canción que salió el pasado 22 de marzo. Este tema con sonido ochentero es el adelanto de un nuevo disco en el que sigue trabajando para terminarlo en los próximos meses, un proyecto en el que se centrará en los próximos meses.

Es muy posible que espere hasta su llegada a La Voz para lanzarlo y aprovechar el tirón de su aparición en el programa, táctica que otros coaches han utilizado en los últimos años.