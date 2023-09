Televisión ‘El Hormiguero’: Olga Carmona desvela cómo se enteró de la muerte de su padre

El Hormiguero comenzó la semana con una visita muy esperada. Olga Carmona, la responsable del gol que dio la victoria a España en el Mundial de Futbol Femenino, acudió por primera vez al programa de Antena 3, para hablar de la montaña rusa de emociones que ha sido el último mes y desvelar como se enteró de la muerte de su padre, noticia que sucedió antes de que saliese al terrero de juego pero que su familia decidió ocultárselo hasta horas después.

La sevillana se mostró muy emocionada de visitar por primera vez el programa de Antena 3. Nada más llegar, Pablo Motos le dio la enhorabuena por la victoria del Mundial y por su reciente nominación al Balón de Oro, premio que ha ganado ya en dos ocasiones su compañera Alexia Putellas. «No me esperaba estar ahí. Mucha gente me ha dicho que he hecho un Mundial espectacular y es el premio a ese esfuerzo», reconoció.

Sobre el momento del gol, la sevillana explicó a los espectadores de El Hormiguero qué sintió en el preciso instante: «Recuerdo que el balón estaba por la banda derecha, Tere Abelleira hace un cambio de orientación, recibe Mariona que me da un pase exquisito, a mí me gusta mucho cruzar el balón con la izquierda y la suerte que entró en la portería».

La jugadora recibe la ayuda de una psicóloga desde hace tiempo, especialmente desde que abanonó Sevilla para mudarse a Madrid tras su fichaje por el Real Madrid. Preguntada por Motos, confesó cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado: «Que aquellas decisiones que no dependan de ti, si no te suman que por lo menos no te reste. He crecido mucho en los últimos años, ya no soy Olguita, soy Olga».

“Sin ayuda no habría sido posible llegar a donde hemos llegado”, @7olgacarmona sobre el apoyo psicológico #OlgaCarmonaEH pic.twitter.com/vN2WZ8jkpE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 11, 2023

Así se enteró de la muerte de su padre

Aunque su visita como invitada a El Hormiguero era para celebrar la mejor noticia de su carrera deportiva, hubo algo que cambió por completo su vida pasadas unas horas. Mientras ella jugada y disfrutaba de la victoria, su familia esperaba el mejor momento para comunicarle la muerte de Tomás, su padre, que vivía en Málaga tras divorciarse de su madre y que fue uno de los que más luchó para que su hija consiguiese llegar a lo más alto.

«Fue un día con muchas emociones, yo no sabía nada, mi familia lo decidió así. Tuve la suerte de marcar el gol, pero al llegar al aeropuerto todo se torció», recuerda. Decidieron esperar unas horas tras una primera celebración para darle la fatal noticia, ya que su padre no había podido viajar a Australia.

«Fue un cúmulo de emociones que no puedo explicar con palabras, pasé de estar en lo más alto a estar fatal. Estaba contenta dentro de lo que se podía estar», confiesa.