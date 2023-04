‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Akif pide matrimonio a Suzan

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie.

El pasado lunes 10 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Doruk toma la firme decisión de perseguir a Ömer. Por lo tanto, termina descubriendo que trabaja con varios mafiosos. El joven no tarda en ofrecerle una importante cantidad de dinero para saldar su deuda y vivir tranquilo.

Pero el joven se niega, en rotundo. Kaam está preocupado puesto que, en el ordenador que han robado, se encuentra el vídeo de Akif empujando al padre de los hermanos. El empresario empieza a plantearse la posibilidad de pedir matrimonio a Suzan, pero Nebahat entra en cólera al enterarse. Sengül, por su parte, hace saber a Ömer que conoce en qué trabaja pero que guardará su silencio.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Akif pedirá matrimonio a Suzan, pero ella estallará al saber que todavía no se ha divorciado de Nebahat. Ömer sufrirá con el trabajo que le mandan los mafiosos, ya que se negará a pegar a otro hombre.

Resul verá el vídeo de Akif empujando al padre de los hermanos, y se pondrá contacto con Nebahat para que le denuncie. Pero ésta tratará de impedirlo golpeándole en la cabeza. Resul caerá al suelo, inconsciente. Nebahat llamará a Akif, angustiada. Cuando entren a casa, Resul ya no se encontrará allí.

Ömer pagará la deuda al mafioso mientras que Doruk le esperará mientras avisa a la policía. El mafioso se presentará en casa de Ömer visiblemente enfadado por la denuncia, y le apuntará con la pistola. Al disparar, Asiye se lanzará para protegerle pero la bala termina alcanzándola. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.