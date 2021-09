Hace unos días Tom Felton, conocido por su papel en ‘Harry Potter’, hizo saltar todas las alarmas al ser ingresado de urgencia en el hospital. El actor sufrió un colapso durante un partido de golf disputado por rostros conocidos, previo a la Ryder Cup.

De esta forma, tras caer desplomado en el green, fue trasladado al hospital de urgencia. En un principio, las redes sociales se llenaron de mensajes alarmistas sobre el estado de salud del actor de 34 años, sin embargo, afortunadamente todo ha quedado en un susto, algo que ha confirmado el propio actor.

Aunque todavía se desconoce el motivo del desmayo, Tom Felton ya se encuentra en casa, recuperándose del gran susto que tanto él como sus más allegados se llevaron. Este domingo, el actor reapareció en su cuenta de Instagram, a través de un vídeo con el que tranquilizó a sus seguidores, y con el que dejó claro que afortunadamente se encuentra bien.

Muy agradecido con todos los mensajes de apoyo recibidos, Tom Felton aseguró que cada día se encuentra mejor. «Ha sido un episodio realmente aterrador. Pero la gente me ha estado cuidando muy bien, así que muchas gracias a todos los que me han enviado mensajes para que me recupere pronto».

El actor de la saga de ‘Harry Potter’, intentó restarle importancia a lo ocurrido, cogiendo su guitarra y comenzando a cantar. «No os preocupéis porque Tom estará bien», aseguró mientras cantaba.

Una vez más, volvió a agradecer todo el apoyo recibido, asegurando que muy pronto volverá a la carga. «Gracias por vuestra ayuda. Estoy recuperándome. ¡Tom volverá a la acción muy pronto!», concluyó su mensaje en la publicación, que se ha vuelto a llenar de mensajes de apoyo de sus seguidores.