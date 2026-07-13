Haaland triunfa en el Mundial y también en la música: es número 1 en Spotify

Erling Haaland está deslumbrando en el Mundial 2026 con la camiseta de Noruega, pero esta semana también ha conquistado otro territorio muy distinto al césped. Después de conseguir que su selección llegase hasta los cuartos de final, su mejor clasificación en un torneo hasta la fecha, el jugador también ha conseguido conquistar las listas musicales. Kygo Jo, el tema que grabó de adolescente junto a dos amigos, se ha convertido en la canción número uno del Top 50 de Spotify en su país. No se trata de la canción Haaland, Haaland ha ha ha, que se canta en los estadios de la Premier League desde el año 2022. Se trata de una canción que canta el propio jugador mucho antes de saltar a la fama internacional.

La canción nació en 2016, cuando Haaland, Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg formaban parte de la selección sub-17 de Noruega y decidieron grabar un tema como pasatiempo, bajo el nombre de grupo Flow Kingz. En el videoclip original, un jovencísimo Haaland aparece bajo el seudónimo Lyng, simulando cocinar en una parrilla, montado en un pequeño coche de juguete y bailando a cámara lenta sobre una base de house tropical, con guiños en la letra al DJ noruego Kygo, uno de los grandes referentes de la música electrónica del país. El fenómeno se disparó gracias a una promesa pública del propio Kygo antes del partido de octavos de final entre Noruega y Brasil: el DJ prometió lanzar un remix oficial de la canción si Haaland marcaba gol en ese partido.

El delantero cumplió con creces anotando un doblete en la victoria de su selección que sirvió para que su selección pasase de eliminatoria ante la sorpresa del mundo entero y la decepción en Brasil. Kygo, como buen futbolero, no tardó en cumplir su palabra con una nueva versión con sonido tropical house y la participación de la cantante Lyng (que es Haaland).

Una broma que ha llegado al número uno del país

El remix, que se publicó el pasado siete de julio (dos días después del partido de Noruega contra Brasil), se convirtió en un fenómeno inmediato y escaló directamente al primer puesto del Top 50 de Spotify en Noruega, mientras el vídeo original en YouTube, con más de 22 millones de visualizaciones, volvía a viralizarse. El propio Kygo compartió en redes una captura del ranking con humor: «Que Erling Haaland sea el artista número uno en Noruega era algo que no me esperaba en 2026».

Haalad: «¿Esto significa que ya soy oficialmente un artista?»

El propio futbolista celebró el hito en sus redes sociales con el mismo tono desenfadado que caracterizó siempre a la canción: «¡Lo hice posible! Gracias, Kygo. ¡Esto significa que ahora oficialmente soy un artista!», escribió, acompañando el mensaje con una fotografía del single en la que aparece de adolescente junto a sus dos compañeros de grupo. Kygo no se quedó callado ante el comentario y le devolvió la broma, calificándolo de «futbolista a tiempo parcial, artista a tiempo completo», un mensaje que sumó cerca de 150.000 «me gusta» en cuestión de horas.

Qué dice la letra de «Kygo Jo»

En la letra de este rap se habla de dinero, éxito y chicas , algo habitual entre chavales de 17 años que comienzan a despuntar.

, algo habitual entre chavales de 17 años que comienzan a despuntar. Hay guiños directos al DJ y productor Kygo, mencionándolo como referencia dentro de la canción, algo que pasó en el momento en el que el artista saltó a la fama en todo el planeta con sus canciones.

Un Mundial histórico para Noruega y para Haaland

El éxito musical llega en el mejor momento futbolístico posible para el delantero. Noruega ha alcanzado los cuartos de final del Mundial 2026, su mejor resultado histórico en la competición, en un torneo que suponía, además, el regreso del país a una fase final después de 28 años de ausencia.

Sus dos amigos y compañeros de aquel vídeo, Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg, también acabaron dedicándose al fútbol profesional, aunque ninguno alcanzó el nivel de estrella mundial que hoy tiene Haaland. Botheim es jugador del Malmö, un clásico de las competiciones europeas, mientras que Tobias juega de forma profesional en el equipo islandés ÍA Akraness.