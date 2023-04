Ginés Corregüela, concursante de Supervivientes 2023, comenzó su andadura en el programa muy enamorado de Yaiza, su actual pareja. Este quiso contar que había sido infiel a su exmujer Isabel, madre de su hija, en varias ocasiones, pero que ahora estaba dispuesto a darlo todo por su relación actual. Sin embargo, todo cambió cuando Isabel viajó hasta Honduras para reencontrarse con el concursante.

Nada más ver a su ex mujer, Ginés comentaba que si le diese una segunda oportunidad volvería a intentarlo. Estas palabras no le sentaron nada bien a Yaiza, quién escuchaba desde el plató y se mostraba muy afectada por lo que acababa de presenciar. Ante este suceso y sin lograr entender lo que estaba pasando, Ion Aramendi le ofreció la posibilidad de viajar hasta Honduras para reencontrarse con su actual pareja y pedirle explicaciones.

La hija de Ginés: «Mi padre lo que ha hecho me parece de cobarde, de cerdo» 🏝 #TierraDeNadie5

Al llegar a la isla se escondía en una tienda de campaña para pillarle totalmente desprevenido y que no pudiera prepararse el qué decir. Nada más verle, se mostró contundente: “Tienes que hablar por ti, porque haces daño si no expresas de verdad tus sentimientos. No hables por lo que puedan pensar de ti, sino por lo que quieres vivir de verdad”, comentaba mientras Ginés no sabía bien a donde mirar. Minutos más tarde y durante su conexión con Carlos Sobera, Yaiza le pedía que fuese sincero y arreglara lo que había hecho.

“Hay declaraciones de amor y hay declaraciones de intenciones. Tienes que saber la diferencia. No me decepcionaste a mí. Te decepcionaste a ti mismo, fuiste un cobarde. No fuiste valiente. No fuiste valiente en no afrontar lo que piensas de verdad. Hablaste de cara a lo que todo el mundo está escuchando, al pueblo, al seguir ocultando la verdad. Mirándome a los ojos tienes que decir lo que sientes, no lo que piensas. No tienes que hacer nada por los demás, por el bien queda”, le expresaba.

Lo que nadie se esperaba era que finalmente Yaiza se convertiría en la nueva concursante de Supervivientes 2023. Por lo tanto, todos podremos ver cómo avanza su relación dentro del programa. Para terminar, Ginés Corregüela quiso aclarar que estaba enamorado de ella y sus últimas palabras respecto al tema fueron: “Solo la quiero a ella y aquí me planto”, algo que emocionó mucho a sus compañeros.