‘GH VIP 8’: dura penalización a los concursantes tras saltarse las normas

No es ningún secreto que GH VIP 8 está siendo una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Entre otras cuestiones porque, por primera vez en su historia, los concursantes tenían en su poder la oportunidad de gastar dinero del premio final. Aunque las primeras semanas se negaron a hacerlo, en los últimos días todo ha cambiado.

Zeus quiso gastar 25.000 euros para que Susana, que había sido expulsada, regresara esa misma noche a la casa de Guadalix de la Sierra. Jessica Bueno, por su parte, se gastó 75.100 euros del premio final para cumplir su deseo: escuchar a sus hijos. Lejos de que todo quede ahí, José Antonio Avilés gastó 12.000 euros para librarse de seguir en la lista de nominados.

Recientemente, los concursantes de GH VIP 8 han vuelto a ser protagonistas pero, en esta ocasión, por haberse saltado las normas. Como no podía ser de otra manera, el equipo ha tomado las medidas oportunas para penalizarles como es debido y, por ende, no se vuelva a repetir.

Los únicos que parece que no han robado comida: Gustavo, Carmen y Michael 🔁 Oleeeee, yo también lo hubiera respetado

❤️ Soy team «cogerlo prestado»#GHVIP30O pic.twitter.com/WnG8QLc0TJ — Gran Hermano (@ghoficial) October 30, 2023

¿Qué es lo que ha ocurrido, exactamente? Debemos tener en cuenta que, desde hace un tiempo, los concursantes de este reality están pasando bastante hambre al no poder superar las pruebas semanales a las que tienen que hacer frente. Así pues, el pasado domingo, el equipo quiso darle un regalo que la audiencia eligió a través de una votación.

Estábamos hablando de un regalo de 150 euros en el que los concursantes de GH VIP 8 podían realizar una compra especial. Eso sí, tenían que entrar los dos grupos y no superar el precio establecido ni los dos minutos de tiempo que se les había dado. Los nervios les traicionaron, tanto es así que el primer grupo se gastó todo el dinero que había para toda la casa.

La casa, sancionada por los robos: «La compra semanal que recibiréis mañana sufrirá un recorte» 💣#GHVIP30O pic.twitter.com/rWEUrW555j — Gran Hermano (@ghoficial) October 30, 2023

Aunque Jessica Bueno y Marta Castro quisieron recular, el equipo no se lo permitió. Esta noticia causó un gran revuelo en la casa, sobre todo por parte de aquellas personas que no pudieron acceder a ese supermercado. Dadas las circunstancias, Ion Aramendi les hizo saber que esa comida solamente podía utilizarla el primer grupo y que no podían compartirlo con el otro. A pesar de todo, parece que la advertencia pasó desapercibida.

El pasado lunes, en GH VIP Última Hora presentado por Lara Álvarez, se emitieron una serie de imágenes en las que se podía ver cómo los miembros del grupo que no obtuvieron comida decidieron robarla. La presentadora asturiana, en una conexión en directo con los concursantes, les hizo saber que esos actos tendrían consecuencias. Fue el Súper quien les comunicó lo siguiente: «La compra semanal que recibiréis mañana sufrirá un recorte». Los habitantes de la casa de Guadalix se vieron desolados con la noticia. ¡Y no es para menos!