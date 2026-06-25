No es ningún secreto que, con el paso del tiempo, Gran Hermano se ha convertido en uno de los realities que más éxito ha cosechado en nuestro país. De hecho, después de tantas ediciones a sus espaldas, el concurso que se desarrollaba en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra nos ha brindado la posibilidad de conocer a muchas personas que, en la actualidad, son rostros conocidos de la televisión. Un claro ejemplo lo encontramos en Ismael Beiro, Raquel Morillas, Kiko Hernández o, incluso, Fresita. La joven participante de la quinta edición de Gran Hermano, cuyo nombre real era Nuria Yáñez, fue una de las concursantes estrella de esta temporada. Tanto es así que, entre 2003 y 2004, en la etapa en la que su fama llegó al punto más alto, no dejó de acudir a bolos y a discotecas. Es más, también recibió una llamada de Interviú.

Recordemos que esa revista –ya desaparecida– era conocida por sacar en portada y en páginas interiores a famosas desnudas. Entre ellas, se encontró Fresita, que no dudó en aceptar esa propuesta. Recientemente, en el pódcast Última Llamada, la propia ganadora de Gran Hermano 5 desveló cuánto cobró por posar en la mencionada revista. Todo comenzó cuando Malbert, el presentador del pódcast, comenzó diciendo lo siguiente: «Mira, Fresita de Gran Hermano confiesa cuánto cobró por posar en Interviú. Está todo en Internet (…) Serían unos 60.000 euros». Fue entonces cuando Nuria Yáñez no dudó un solo segundo en corregirle, para aclarar esa información de una vez por todas: «No, 60.000 era si era un desnudo integral y me dieron 40.000, porque hice solo topless».

Lejos de que todo quede ahí, la invitada del mencionado pódcast quiso ir mucho más allá: «Así muy dulce, muy vedette. A mí me gustan mucho las vedettes de Francia (…) Estaba muy bien, yo agradecida». Al fin y al cabo, no solamente supuso un gran ingreso económico, sino que, para ella, fue un subidón de amor propio.

«Yo siempre he tenido muchísimo complejo con mi cuerpo. Y luego ves ahí tu portada Interviú, con tu trauma infantil, y dices, pues yo también puedo, jolín, como algo mío personal, estoy viva», explicó Fresita a Malbert. Lejos de que todo quede ahí, apareció otra vez años después, aunque, según su testimonio, en esa ocasión fue gratis, puesto que lo hizo «por promoción».

No podemos dejar de olvidar que Interviú comenzó a publicarse en 1976 y pasó a la historia en 2018, tras haberse convertido en todo un símbolo del «destape» tras la Transición. En su portada y páginas interiores se desnudaron numerosos rostros conocidos, como es el caso de Belén Esteban, Lola Flores o, incluso, Marisol. En los últimos años, se sumaron a esta lista diversos famosos como Rafael Amargo, Álvaro Muñoz Escassi o Pelayo Díaz, aunque el primer hombre en protagonizar desnudo una portada de Interviú fue Jesús Vázquez, en 2010.