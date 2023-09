‘First Dates’ vive la cita más curiosa de su historia: “Tengo automatonofobia”

First Dates ha regresado al prime time de Cuatro y lo ha hecho de la mano de su nueva temporada. Un encuentro donde los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a comensales como Max y Alexis, quienes protagonizaron una cita que acaparó todas las miradas.

«Soy un chico trans, bisexual, con preferencia por los hombres. Por mi experiencia, me he dado cuenta de que me siento más cómodo con hombres que con mujeres, aunque eso no quiere decir que no a una mujer», se presentó Max, de 18 años.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates7J en directo en @cuatro https://t.co/0IGoFxknp4 pic.twitter.com/eVeQPRqrLf — First Dates (@firstdates_tv) September 7, 2023

«Me costó darme cuenta yo mismo y soltárselo a las personas. Me cuesta mucho expresarme (…) Empecé siendo género fluido en 1º o 2º de la ESO, pero luego ya salí del armario como chico trans. Mi nombre de nacimiento y que me trataran en femenino me causaba mucha inseguridad», confesó. Fue entonces cuando el soltero conoció a su cita, Alexis.

Como hombre trans de 21 años, Alexis no ha dudado en hablar de su experiencia. «Empecé con la hormonación a los 16 años, pero me planteé todo con 14 o 15. Entendí que no quería ser una mujer. Todo empezó porque en redes comencé a hacer que todo el mundo me tratase como un hombre», señaló.

A lo largo de la velada, los solteros fueron sintiéndose cada vez más cómodos el uno con el otro, a pesar de los nervios iniciales. «Soy lo más mamarracho que te puedas echar en cara. A mí me da igual la vida», le ha confesado Alexis. Unas palabras que tuvieron lugar mientras le enseñaba sus coloridos calcetines. «Yo soy igual, literalmente. A mí me da igual la vergüenza que dé algo», afirmó Max.

Alexis y Max hacen match en #FirstDates7S: “¿Nos casamos?”https://t.co/7WzA68s4It — First Dates (@firstdates_tv) September 7, 2023

Pero, lo que seguro no vio venir el joven fue la pregunta que le hizo su acompañante respecto a las fobias. «Te voy a hacer una pregunta un poco rarita. ¿Tienes alguna fobia extraña?», ha querido saber el catalán de 21 años. Aunque recibió una respuesta negativa, el soltero no ha dudado en confesarle la suya.

«Estás preparado para escuchar la mía, ¿no? No te descojones mucho. Te dejo que te rías, pero no mucho. Tengo una fobia que se llama automatonofobia», explicó. «¿Tienes miedo a ti mismo?», preguntaba Max, sin dar crédito. «No, es miedo a todo aquello que simule un ser sensible. Muñecos de ventrílocuo, de cera o maniquíes, por ejemplo», le respondió.

Sin embargo, al joven no le ha descolocado tanto su confesión. Por ello, y debido a lo bien que lo pasaron juntos durante el programa, en la decisión final de First Dates lo tuvieron claro. Ambos dijeron «sí» a tener una segunda cita fuera de cámaras.