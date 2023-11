‘First Dates’: un soltero sorprende a su cita al confesar que estuvo en la cárcel

Por mucho que pasen los años, los solteros de First Dates nunca dejarán de sorprendernos. Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a comensales tan peculiares como Juanma, quien ha vuelto a España tras un período inolvidable por África.

El soltero anda en busca de su media naranja, por lo que ha acudido al programa presentado por Carlos Sobera para probar suerte. Un encuentro donde ha explicado que le gustan los chicos afrolatinos «porque tienen ese toque desenfadado que no tienen los blancos».

Juanma sorprende a su cita al confesarle que estuvo en la cárcel: “Fue una experiencia interesante” #FirstDates20N https://t.co/DGm3FYtbkT 👈 — First Dates (@firstdates_tv) November 20, 2023

«Es más fácil hacer planes con ellos que con alguien de aquí», señaló. Fue entonces cuando conoció a su cita, Luis, un agente de viajes. La pareja dejó claro desde el primer momento la evidente atracción que sentían el uno por el otro. Una conexión que les llevó a sincerarse un poco más y a confesar ciertos aspectos de su vida pasada.

Eso sí, no hubo experiencia que superara la de Juanma. «Estuve dos años en Guinea Ecuatorial porque casi me muero de malaria y me metieron en la cárcel. No hice nada, fueron cosas de la empresa», comenzó explicando ante la atenta mirada de su cita. «Aquello fue difícil de gestionar. Éramos cincuenta tíos sudando, había un aseo que era un agujero en la tierra y yo dejé de comer y beber para no ir al baño», destacó al recordarlo.

Lejos de dejarlo ahí, el comensal continuó su relato. «Me lo pasé bien porque conocí a mucha gente. Fue una experiencia interesante y una historia más que contar», concluyó en First Dates. Unas palabras que dejaron a Luis completamente estupefacto, dejando claro que jamás se esperó una vivencia parecida.