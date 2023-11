‘First Dates’: un soltero hace una inesperada confesión y su cita se lo echa en cara

First Dates regresó una noche más al prime time de Cuatro y lo hizo de la mejor forma que sabe hacer: con nuevos solteros dispuestos a encontrar el amor. Un encuentro donde una de las parejas protagonistas fue la formada por Yanice e Ismael.

La joven de 24 años es consultora de marketing. En el amor la soltera confesaba que nunca había tenido una relación seria, por lo que buscaba a alguien divertido, con conciencia social y abierto de mentes. Fue entonces cuando Ismael, de 31 años, entró en acción.

El comerciante explicó a las cámaras de First Dates que no sabía manejarse muy bien entre el sector femenino. «No sé si será cosa mía. Seguiré intentándolo», afirmó. La primera toma de contacto entre ambos comensales no fue nada mal. «Lo que más me ha llamado la atención es que venía en camisa. Por lo menos viene arreglado, que hay gente que viene en camiseta», destacaba ella. «Me pareció una chica muy bonita y con un rostro muy bonito», admitió él, por su parte.

Tras pasar a la mesa, ambos se fueron conociendo un poco mejor. Un intercambio de opiniones donde Ismael descubrió que su cita era mucho más joven que él. Al respecto, el soltero le comentó que todavía no se había independizado y que vivía con su madre. Un detalle que a Yanice no le gustó demasiado.

«Me gustaría alguien que tuviera la vida un poco más resuelta, que sea más independiente en ese sentido», confesó. Asimismo, Ismael le explicó que era una persona que solía estar siempre ahí para sus amistades, cuando más lo necesitaban, pero que a él no le correspondían de la misma manera. «Demasiado buena gente, bonachón. Es importante ser buena gente, pero en esta vida si no espabilas, te comen», dijo la comensal.

La cita de Yanice en #FirstDates24N no era tan bueno como parecía: “Sí, he puesto los cuernos” https://t.co/pDm72Ebhwx — First Dates (@firstdates_tv) November 24, 2023

Sin embargo, lo que prometía ser una cita tranquila, terminó con un desafortunado secreto de Ismael. ¿Cuál? El comensal le explicó que le había sido infiel a una de sus parejas pasadas. «La fidelidad es algo importante (…) Eso está feo», le respondió Yanice sin miramientos.

Al concluir la cita, en la decisión final, la joven sorprendió a Ismael con su elección. Pues, muy a su pesar, se negó a seguir conociéndolo fuera el programa de Cuatro. «Me sabe fatal porque creo que es muy buen chaval, pero no me veo en otra cita con él», sentenicó.