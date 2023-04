‘First Dates’: Mayra hace una advertencia a su cita antes de la decisión final

Como cada noche, un nuevo grupo de solteros ha acudido a First Dates intentando encontrar el amor. Dos de los comensales han tenido muchas cosas en común, pero a ella no le ha terminado de gustar del todo su acompañante.

El primero que ha llegado al programa ha sido Pablo. Carlos Sobera le ha comentado que tiene “cara de cerebrito” y él ha explicado que es algo que le suelen decir, pero que “nada más lejos de la realidad”. El soltero ha contado que a él le gustan las bromas, el show y las imitaciones. Para demostrarlo ha hecho una imitación de Mariano Rajoy. Por último, ha comentado que, aunque de primeras por su físico no liga mucho, cuando le conocen suele ganar más puntos. Su cita ha sido Mayra, una chica muy alegre: “Soy muy optimista, a todo le saco el lado bueno”.

El comensal ha estado encantado con ella nada más verla y enseguida han empezado a conocerse. Ella está en un módulo de estética y él estudia ingeniería eléctrica. Ya en la mesa han comenzado a hablar de fiesta. La chica ha contado que ella salía a bailar y que no le importa lo que diga la gente de ella y a Pablo esto le ha gustado mucho porque busca a alguien que no tenga sentido del ridículo. Los dos han afirmado ser románticos y detallistas. A priori, la cita se estaba desarrollando bien, pero Mayra no estaba sintiendo la atracción física necesaria para volver a quedar con el soltero.

La velada ha continuado sin sobresaltos hasta que ha comenzado a sonar música en el restaurante de First Dates. El futuro ingeniero se ha animado enseguida y se ha puesto a perrear, mover las caderas y a hacer el gusano por el suelo. La chica ha decidido seguirle el rollo, pero se ha dado cuenta que quizá era demasiada intensidad para lo que ella buscaba. Más tarde los han llevado al reservado y allí el joven ha hecho gala de sus dotes de imitación cantando una canción de Shakira. “Si no te sale bien la cita sacas una canción con Bizarrap”, ha bromeado la esteticien. Él se ha dado cuenta entonces de que la noche quizá podría haber ido mejor.

A pesar de ello, en la decisión final ha intentado probar suerte. Pablo ha asegurado que quería seguir conociendo a Mayra porque creía que podían congeniar muy bien y que de fiesta se lo pasarían genial. Sin embargo, ella ha confesado que no había sentido la atracción física necesaria por él y por eso mismo no ha querido una segunda cita.