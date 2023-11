‘First Dates’: dos solteros disfrutan de una fogosa cita y piden «una sin cámaras»

No importa cuántos años pasen, los solteros que acuden a First Dates nunca dejarán de sorprendernos. El pasado lunes 6 de noviembre los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de ser testigos de citas tan peculiares como la de Rayco y Jesús.

Rompiendo todos los esquemas, Jesús entró en el restaurante al ritmo de una canción de Aitana. Su pasos de baile no dejaron indiferente a Rayco, especialmente, cuando su acompañante le mordió en el cuello y pudo tocarle el pecho. «Yo me puedo dormir en esos pectorales», señaló el joven.

La magia late en el restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates6N en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/BL94jsE2xN — First Dates (@firstdates_tv) November 6, 2023

Tras pasar a la mesa para conocerse mejor, Jesús informó a su acompañante que había sido bailarín profesional de ballet. Por su parte, Rayco confesó, sin filtros, que no le gustaba llevar ropa interior. «Es que me molesta. Antes me la ponía cuando iba al médico por si me tenía que bajar los pantalones, ahora, ni eso. No llevo nunca», declaró el carnicero.

Seguidamente, ambos comensales pasaron al reservado de First Dates, donde dieron rienda suelta a la pasión. Olvidándose por completo de las cámaras del programa, los solteros dieron paso a una sesión de besos muy intensa. «Dos minutos más y eso acaba en una fiesta erótico festiva», dijo Rayco.

«¿Esto no es como Mujeres, hombres y viceversa y se puede pedir una cita sin cámaras?», añadió. Al concluir la velada, en la decisión final, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera. El carnicero quedó encantado con la cita que tuvo con el canario, por lo que tenía claro que las que estuviesen por venir serían «todas muy locas».