‘First Dates’: un comensal, muy criticado por sus comentarios sobre el físico de su cita

Sin importar cómo o por qué, los solteros que acuden a First Dates siempre consiguen revolucionar las redes sociales. Recientemente, los espectadores del programa presentado por Carlos Sobera tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Ubay, quien se ha ganado todo tipo de críticas por sus declaraciones.

Con varias relaciones a sus espaldas que han acabado en fracaso, el soltero acudió al restaurante de Cuatro para probar suerte. «A lo mejor debería plantearme si tengo una tara, pero no me estresa para nada. Cuando encuentre a la persona que realmente me llene en todas las facetas de mi ser, pues será esa persona», señaló.

La magia late en el restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates6N en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/BL94jsE2xN — First Dates (@firstdates_tv) November 6, 2023

Cuando Sobera le preguntó por el tipo de mujer que andaba buscando, Ubay no dudó en dejar claro que quería una que estuviera «completita». «Que esté de buen ver, sino ya la cosa… También que tenga inteligencia y, sobre todo, que emocionalmente está bien. Porque eso me cuesta bastante», destacó. Fue entonces cuando conoció a Gio, su cita.

«A nivel corporal, figura, es una chica altita, me gustan las chicas altitas. Quizás un poco demasiado peso. A mí me gustan que estén bastante más delgadas. Bueno, que estén delgadas, básicamente. Para mi gusto está un poco demasiado a nivel de peso. Pero, a parte de eso, me ha dado una buena impresión», dijo el comensal.

Una vez en la mesa, la pareja comenzó a conocerse un poco. Tras explicarle que era cantante, Ubay no dudó en contarle que había sido entrenador, fisioterapeuta, osteópata y astrólogo. «Me cuadra todo menos físicamente. La pondría a hacer más deporte para que se pusiera como un figurín», dijo el soltero sobre Gio. Unas apalabras con las que se ganó el rechazo absoluto de los espectadores de First Dates.

Gio mucha mujeróna para ese imbécil #FirstDates3N — ᴅɪɴᴏʀᴀ 🤠 (@xDinoraRosales) November 3, 2023

Madre mía qué ganas de mandar a este desgraciado a la mismísima mierda

«la pondría a hacer deporte» no quieras saber dónde te pondría yo a tí energúmeno #FirstDates3N — sonia 🔻 ❤️✊💜 (@soniiaasr) November 3, 2023

Ubay es el típico tío que te llena de complejos incluso todos aquellos que ni tú misma habías proyectado en ti.#firstdates3N — Marialbact (@marialbact) November 3, 2023