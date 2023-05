Como cada noche, un nuevo grupo de solteros ha acudido a First Dates en busca de su media naranja. A una de las comensales no le ha convencido el aspecto de su cita desde el principio y, aunque no por ese motivo, ha acabado dando calabazas a su acompañante.

El programa ha recibido a Carlos, un chico con estética heavy que opina que serlo es “una forma de vida, una religión”. Aunque siempre lleva el mismo estilismo, ha afirmado que varía un poco en función “del venazo, hay veces que voy más goticucho del infierno, otras más rockero, otras más de los ochenta…”. En esta ocasión, ha explicado que iba con un look de diario. Sin embargo, ha sorprendido a todos con esta confesión: “El cuerpo es una herramienta y hay que conocerlo… Yo sí sé dónde está el punto G, me da igual que piensen muchos ‘turbomachos’… ¡Chicos, probadlo!”.

Ya puedes volver a ver todas las citas en el programa online completo del martes 2 de mayo #FirstDates2M https://t.co/ajdcwe9onH — First Dates (@firstdates_tv) May 3, 2023

Su cita ha sido Desirée y en su presentación ha contado que sus amigos se refieren a ella como “la zorra galáctica”. El apodo viene de que el zorro es su animal favorito y suele pensar mucho en todo lo que se refiere a planetas y galaxias. Carlos Sobera no ha podido evitar fijarse en el collar de pinchos que lucía la joven y ella lo ha definido como “un collar antiabrazos”. El soltero se ha sorprendido mucho al verla.

Ya en la mesa lo primero que le ha pedido la comensal a Carlos ha sido que se soltara el pelo, para comprobar si era “un heavy casposo” o no. “No entiendo que tengas el pelo largo para llevar coleta”, señalaba a las cámaras de First Dates. Ambos sí que han coincidido en su gusto por viajar. Ella ha contado que le gustaría ir a Escandinavia porque su serie favorita es Vikingos y sus amigos le llaman Odín. Él ha respondido que se ve más reflejado en Floki, aunque en el trabajo sus compañeros le hacen peinados y le llaman Ragnar. La chica ha valorado positivamente que le gustase la serie, pero considera que todavía le queda por parecerse a los vikingos que salen en ella.

Al final de la cita Desirée ha querido poner a prueba al comensal. “Yo no soporto a los heavies casposos…”, ha comenzado a decir. Y su cita ha cortado la frase para asegurar que “dame la gasolina y los exterminamos”. Entonces él ha contado que no soportaba a los heavies que lo eran por postureo y ella ha comprendido que quizá había juzgado mal a su cita. En la decisión final de poco ha valido esta revelación, pues la jienense ha confesado que solo ve a Carlos como un amigo. La joven buscaba “un fortachón” y no un heavy, por lo que no habrá segunda cita.