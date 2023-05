‘First Dates’: Aleksandra, contundente con su cita respecto al sexo

Dos personas pueden llevarse bien y no ser compatibles amorosamente. Esto es justo lo que le ha pasado a dos de los comensales de First Dates, ya que el trabajo de él ha sentenciado el resultado final de la cita.

El primero en llegar al restaurante ha sido Alejandro que es DJ y socio de un bar de copas. Precisamente por este motivo no ha tenido suerte en el amor, ya que a las chicas que había conocido hasta ese momento les provocaba rechazo el mundo de la noche. En el programa espera tener mejor suerte y por ello busca una chica independiente, con vida social fuerte y que tenga ambiciones.

Su cita ha sido Aleksandra, una joven de orígenes búlgaros que lleva viviendo en España desde que era pequeña. El soltero ha afirmado que es “una pedazo de tía” y le ha gustado mucho. Ambos han coincidido en el nombre y en no querer quitarse la chaqueta: “Las buenas mentes se atraen”. Lo primero que han querido saber es a que se dedicaba el otro y el chico ha soltado la bomba. A ella le ha gustado su sinceridad y que reconociera el motivo por el que lo había tenido difícil en el amor, aunque tampoco le ha gustado que él trabajara en el mundo de la noche.

Alejandro ha decidido cambiar de tema y le ha preguntado a la joven por sus talentos. Ella se ha quedado un poco parada antes de responder que jugaba al pádel y practicaba el nudismo, pero que no sabía si eso eran talentos. Él no está interesado en el deporte y prefiere quedar con sus amigos a hacer otro tipo de planes. Además, ha querido saber a dónde soñaba con viajar su tocaya y él mismo ha confesado que no había viajado mucho por falta independencia económica. Poco a poco, la soltera ha sentido que él no era el hombre del que buscaba enamorarse y que le faltaba chispa.

El comensal ha querido hablar de sexo y Aleksandra le ha cortado tajantemente. Cree que First Dates no es el lugar para desvelar sus intimidades sexuales y más sabiendo que no quería una segunda cita. Alejandro ha aceptado, pero ha insistido en que a él le podía preguntar si quería. Sin embargo, ella no estaba interesada. En la decisión final la comensal ha querido decir una mentira piadosa sobre el motivo que le había llevado a rechazar seguir conociéndose, aunque al final ha reconocido que no le gustaba nada que fuera DJ y trabajara de noche.