Fernando Tejero sorprende al confesar qué le sale en la declaración de la renta
El actor se ha sincerado en '100% Únicos'
No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Fernando Tejero se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Entre otras cuestiones, porque él ha dado vida a personajes que han marcado un punto de inflexión en la vida de muchas personas, como es el caso de Emilio en Aquí no hay quien viva o, más recientemente, Fermín Trujillo en La que se avecina. Recientemente, hemos podido verle participando en el programa 100% Únicos, donde los reporteros con TEA tuvieron la oportunidad de hacerle cuantas preguntas consideraron, sin cortarse en absoluto. De hecho, fue Aline Bravo quien no tuvo reparos a la hora de preguntarle si había aceptado alguna vez un personaje sólo por dinero. El actor no tardó en responder con total honestidad: «Sí, pero lo he hecho con toda la dignidad, el amor y las ganas del mundo».
A pesar de todo, parece que Fernando Tejero ya no está en ese punto. Tanto es así que decidió aprovechar esta pregunta para sincerarse al respecto: «Estoy en un momento en que me costaría hacer algo por dinero», reconoció, sin perder la sonrisa. Aun así, tampoco se cierra puertas: «Nunca digas nunca… Jamás». Por lo tanto, con esas declaraciones, dejó muy claro que el paso de los años ha hecho que su relación con el trabajo haya cambiado de forma verdaderamente radical. Pero no todo quedó ahí, puesto que Pablo Candel no dudó en ir mucho más al grano: «¿Cuánto te llegó en la última declaración de la renta? ¿A pagar o a devolver?», quiso saber el reportero de 100% Únicos. Como no podía ser de otra manera, Tejero soltó una carcajada. Después de unos segundos, respondió con total honestidad.
«A mí la declaración de la renta no me devuelve ni las gracias», soltó, entre las risas de todos los allí presentes. Lejos de que todo quede ahí, Fernando Tejero confesó que lleva años pagando sin ver ni un solo euro de vuelta. Eso sí, no dudó en tomarse esta situación con mucha más filosofía que amargura.
Entre otras tantas cuestiones, porque quiso tomarlo como un detalle a destacar: «Es señal de que estoy trabajando», razonó. Todo ello mientras se animó a compartir una reflexión que, sin duda, fue una de las más destacadas del programa: «A mí nunca me ha salido Hacienda a devolver», sentenció.
Fernando Tejero, sobre su pasado: «No aceptaba mi homosexualidad»
Durante su paso por 100% Únicos, el actor también se pronunció sobre otras cuestiones personales, como es la del terreno amoroso, incluido su pasado. «No aceptaba mi homosexualidad por el miedo al dedo acusador de la sociedad. Era una época muy complicada; el primero que no se aceptaba era yo».
Y añadió: «Quería casarme con una mujer y tener una familia, lo estipulado por la sociedad. Eran parejas parche». En la actualidad, no solamente no esconde su orientación sexual, sino que reconoce que está viviendo una etapa mucho más feliz después de años luchando contra la ansiedad y la depresión. «Tenía la voz afeminada, entonces quería tener voz de hombre. De forzarla, tengo las cuerdas vocales rozadas. Tengo la voz así de ronca por eso», contó.