Eurovisión 2023 se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los eventos más esperados del año. ¡Estamos viviendo una semana de ensueño! Blanca Paloma, la representante de España, está disfrutando al máximo de esta experiencia que, desde luego, va a marcar su vida para siempre, tanto a nivel personal como profesional.

Este sábado 13 de mayo podremos disfrutar de la Gran Final de Eurovisión 2023. Tras haber vivido dos semifinales realmente espectaculares, por fin conocemos qué 26 canciones sonarán en esta última gala del certamen musical. Oficialmente, una de ellas será la apuesta ganadora de este año y, por tanto, se llevará el micrófono de cristal. ¡Estas son las canciones!

Canciones del Big Five + Ucrania

1. España: Blanca Paloma – Eaea

2. Reino Unido: Mae Muller – I Wrote A Song

3. Ucrania: TVORCHI – Heart Of Steel

4. Italia: Marco Mengoni – Due Vite

5. Francia: La Zarra – Évidemment

6. Alemania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

Canciones de la Semifinal 1 que han pasado a la Gran Final

1. Noruega: Alessandra – Queen of Kings

2. Serbia: Luke Black – Samo Mi Se Spava

3. Portugal: Mimicat – Ai Coração

4. Croacia: Let 3 – Mama ŠČ!

5. Suiza: Remo Forrer – Watergun

6. Israel: Noa Kirel – Unicorn

7. Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

8. Suecia: Loreen – Tattoo

9. Chequia: Vesna – My Sister’s Crown

10. Finlandia: Käärijä – Cha Cha Cha

Canciones de la Semifinal 2 que han pasado a la Gran Final

1. Armenia: Brunette – Future Lover

2. Estonia: Alika – Bridges

3. Bélgica: Gustaph – Because Of You

4. Chipre: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

5. Polonia: Blanka – Solo

6. Eslovenia: Joker Out – Carpe Diem

7. Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

8. Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje

9. Lituania: Monika Linkyté – Stay

10. Australia: Voyager – Promise