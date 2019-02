‘Eurovisión 2019’: Ucrania renuncia a participar en el Festival por cuestiones políticas

Muchos eran los rumores que estaban circulando sobre la participación de Ucrania en ‘Eurovisión 2019’. Todo ocurrió el pasado sábado 23 de febrero cuando la cantante Maruv fue la elegida en la selección para representar a Ucrania en el certamen musical, que tendrá lugar en la ciudad israelí de Tel Aviv.

La televisión pública ucraniana ofreció unas condiciones muy duras al respecto, por lo que Maruv decidió renunciar a su derecho a acudir a ‘Eurovisión 2019’. En estos últimos días, los clasificados número dos y tres también renunciaron, de manera pública, a representar a Ucrania en el conocido certamen europeo.

La elección de Maruv como primera representante de Ucrania fue muy polémica y muy comentada tanto por medios ucranianos como rusos. En numerosas ocasiones tanto el presentador como los miembros del jurado (entre los que se encontraba Jamala, ganadora de ‘Eurovisión 2016’). Todo por sus continuos vínculos con Rusia como, por ejemplo, haber participado en uno de sus concursos en 2018.

Recordemos que el Gobierno de Ucrania calificó a este país como “Estado agresor” por las continuas acciones militares por Crimea. No es la primera vez que este conflicto político salpica el Festival de Eurovisión. Recordemos que en 2017, el año en que ganó Salvador Sobral, Rusia se negó en rotundo a participar.

Por primera vez en su historia, descubrimos que uno de los países más importantes del Festival se quedaba fuera de juego por cuestiones políticas. La propia Maruv, artista que iba a representar a Ucrania en el Festival, hizo estas declaraciones: “Se ha hecho todo lo posible para dejar la elección de los espectadores ucranianos fuera de lo político.”

Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: “Amo a mi país, pero no puedo participar en tales condiciones inhumanas, ni física ni moralmente. Aprecio la libertad y no defenderé las ambiciones políticas de nadie (…) No me rindo y estoy trabajando en un videoclip para ‘Siren Song’, además de preparar una gira por Ucrania y diversos países que formaban la URSS”. Una decisión compleja, esperada y que ha enfadado muchísimo a los eurofans.