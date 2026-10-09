‘Equipo de investigación’ emite hoy el reportaje sobre un supuesto timo de 10 millones de euros

Hace una semana, Equipo de investigación dedicó su reportaje a los grandes tenedores de viviendas, un tema que llegó al programa por el caso de la fallecida Maricarmen Abascal. Aquella noche, el espacio de laSexta repasó desde el desahucio de una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en el mismo piso del barrio de Retiro, en Madrid, hasta los inversores que acumulan decenas de pisos e incluso un empresario que aseguraba haber llegado a tener 200 propiedades y 200 hipotecas. Este viernes, el programa cambia por completo de asunto y reconstruye una trama que, según su investigación, habría movido más de 10 millones de euros con una mercancía tan llamativa como difícil de creer.

Billetes dorados y una promesa de fortuna

El reportaje parte de la venta de unos llamativos billetes dorados que se ofrecían con la promesa de una futura revalorización millonaria. Quienes los compraban lo hacían con la esperanza de que, con el paso del tiempo, aquel papel valiera mucho más de lo que habían pagado por él.

En el centro de la historia está Salvador Romero, un empresario gaditano que llegó a presentarse como capitán de una ONG internacional. Según la investigación de laSexta, alrededor de su figura habría girado una operación de venta que movió más de diez millones de euros.

‘Equipo de investigación’ sigue el dinero hasta llegar al protagonista

Los reporteros siguen el rastro del dinero y hablan con compradores y con el entorno más cercano de Romero. Además, recuperan las reuniones en las que se hablaba de futuras fortunas y consiguen algunos de los billetes adquiridos por sus clientes, una prueba material de lo que se vendía.

La investigación termina frente al propio Romero. Él niega haber estafado a nadie, pero reconoce ante las cámaras que «los billetes, en sí, no valen nada». Además, asegura que un importante bufete de abogados le habló de su futura revalorización, aunque se niega a identificarlo.

La frase más reveladora del reportaje es la de Romero, al reconocer que los billetes no valen nada, pero todo parece mentira al apoyarse en un bufete que no quiere nombrar para sostener que se revalorizarían.

La audiencia de la semana pasada

El reportaje sobre los grandes tenedores, titulado Grandes caseros, registró el viernes 2 de octubre una audiencia del 3,9% de cuota y 225.000 espectadores. Las dos repeticiones que emitió el programa después marcaron un 3% y 100.000 espectadores (La guerra por una habitación) y un 4,9% y 95.000 espectadores (Minipisos).

El programa de Gloria Serra sigue siendo uno de los más importantes de laSexta, aunque se queda lejos de los números que logran ofertas como ¡De Viernes! y La Voz, que se disputan en las últimas semanas el liderato de las noches del viernes.