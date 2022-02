Dvicio ha sacado nueva canción, ‘Te pienso cada hora’, y junto a ella un videoclip con el que ha finalizado su etapa ‘Impulso’ para iniciar una nueva. Tras un año trabajando en el estudio las nuevas canciones que compondrán el cuarto disco de los madrileños, enseñan la primera de ellas.

«¿Cuánto tiempo vive un recuerdo? ¿Y si quiero olvidarte y no puedo? El put* miedo a enfrentarme a la sensación de vacío es justamente lo que me paraliza. La lucha de dejar ir el sentimiento, la costumbre, los miles de planes, PAÍSES y expectativas que teníamos juntos… Me enamoré de la idea de un futuro contigo y lo más triste es que en el presente ya no estás conmigo. Y, aun así, sabes que… TE PIENSO A CADA HORA», escribían en su perfil de Instagram para anunciar el tema.

Los ritmos de la canción vuelven a ser un pop habitual que Dvicio había aparcado a un lado para dejarse llevar por los sonidos urbanos latinos con los que no les fue nada mal, ya que tuvieron éxitos como ‘Dosis’. El videoclip es de lo más sencillo y es que para la escena que compone lo que dura solo han necesitado una habitación, una bombilla y la cámara para simular el parón del tiempo, ya que no avanza por no poder olvidar a cierta persona.

La canción de los de Rivas ha recordado bastante a otra que compartieron con la artista argentina Lali, ‘Soy de volar’. Aunque, sin duda, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es el nuevo look de Andrés Ceballos, el vocalista del grupo, en comparación con su última canción, ‘Valeria’. Y es que, el cantante ha decidido raparse casi al cero para dar luz al lanzamiento de la canción y al comienzo de la nueva etapa de la banda ripense.