Dos solteras de ‘First Dates’ suben la temperatura: «Despelote entero»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El pasado jueves, 25 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega del popular show de citas a ciegas. Un encuentro televisivo donde la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Sam, una soltera italiana de 26 años. Lleva tres años en Málaga y ya se siente más conectada con la ciudad española que en la suya natal. Así pues, acudió al programa con el objetivo de encontrar a una mujer que la hiciese vibrar al completo. ¿La encontró?

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Sandra. La soltera, de 22 años, se presentó como una monitora de crossfit y surf de Fuenlabrada. Así pues, la primera toma de contacto entre ambas fue bastante acertada. Pues, se sentían en sintonía al compartir gustos, estilo de vestir y maneras de pensar. Una situación que no les suele suceder, pero la química entre ellas aumentó cada vez más conforme fue avanzando la velada. «Es muy libre, se parece mucho a mí en la mayoría de las cosas», comentó Sam en uno de los totales.

Soltera de ‘First Dates’ anima a su cita: «A la mierda, vamos a quitárnoslo todo»

Y es que, incluso, ambas compartían su afición por el nudismo. Por ello, no dudaron en irse al reservado de First Dates para disfrutar de una mayor intimidad y del jacuzzi. «Me quitas el nudito este», le preguntaba la soltera a su cita. «¿Qué vas a hacer, despelote entero o solo toples?», le preguntó la comensal. «Tía pues… creo que toples», respondió Sam. Pero, al final, las comensales terminaron quitándoselo todo. «Despelote entero», comentó la italiana.

«A la mierda, vamos a quitárnoslo todo. Estamos en esta vida para lanzarnos», comentaron entre risas. Y es que iban a por todas. Completamente desnudas, las participantes disfrutaron de su momento en el jacuzzi. Así pues, entre una cosa y otra, acabaron besándose. Un apasionado momento donde dieron rienda suelta a la pasión y dejaron claro que el equipo de First Dates había acertado al presentarlas.

Sam y Sandra conectaron muy bien, eso estaba claro. Y es que las participantes no solo se sintieron a gusto al compartir aspectos personales. En lo físico, la atracción era mutua. Por ello, en el reservado no hubo filtros. Así pues, teniendo esto en cuenta, en la decisión final del programa no hubo sorpresas. Las participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del formato. Pues, sin lugar a duda, el equipo de First Dates había acertado al unirlas.