Las despreciables palabras del youtuber Dalas Review sobre Noelia Castillo: «El sueño de todo gamer»

El polémico youtuber Dalas Review ha tenido la osadía de publicar un vídeo criticando a la joven Noelia Castillo, cuya historia ha conmocionado a la sociedad española por completo al pedir recibir la eutanasia, algo que consiguió en la tarde del jueves 26 de marzo de 2026 tras años de lucha. Más allá del debate a favor o en contra de la eutanasia, el creador de contenido ha demostrado una falta absoluta de tacto al utilizar este caso para dar publicidad a un libro escrito por él mismo con la siguiente frase: «Si tenéis problemas mentales, leed mi libro de autoayuda», adjuntando un enlace a una aplicación en la que se puede descargar de forma electrónica.

El creador de contenido, que el pasado mes de enero de 2025 fue condenado a pagar 12.000 euros de indemnización y a leer la sentencia en su canal de YouTube tras llamar «agresor» y «maltratador» al que fuera su suegro, vuelve a dar la nota con este caso. En un primer momento, no duda en poner en duda el testimonio de la joven, llegando a faltarle al respeto en varios momentos al realizar un repaso de la entrevista que concedió al programa Y ahora Sonsoles, llegando a pronunciar la frase «le falta un hervor» para referirse a ella. No conforme con esto, Dalas incluso arremete contra la abuela de Noelia al escuchar sus palabras de aliento en el programa, llegando a proferir algunos insultos que no vamos a reproducir en este artículo por respeto a su memoria y a sus familiares.

Ante las imágenes de que Castillo podía caminar, aunque con muchos problemas tras su intento de suicidio, su reacción ha sido la de aconsejar que esperase durante un tiempo a conseguir que la inteligencia artificial lograse avances médicos para su caso. Según su opinión (recordemos que no es médico), apenas tendría que esperar cinco o diez años para conseguir caminar gracias a los avances.

Dalas Review pone en duda la agresión sexual sufrida por Noelia Castillo

No acaban ahí sus palabras, puesto que en un vídeo de más de 40 minutos de duración, también asegura que ha investigado sobre la agresión en grupo que sufrió. Aunque asegura que no sabe si hay un procedimiento judicial sobre esta violación «y probablemente nunca lo sepa», se aventura a decir que piensa que «esto de la violación se lo ha inventado».

La crueldad del youtuber con la difunta Noelia no acaba ahí, puesto que se permite darle un consejo de primera mano, asegurando que podría estar aprovechando mejor su vida. «Tía, si puedes hacer de todo», así aseguraba que todo el proceso que estaba viviendo sobre la petición de eutanasia es una «tontería».

«Te está dando el Estado una pensión por minusvalía, tienes el sueño de todo gamer. Porque te funcionan las manos, solo no te funcionan las piernas; puedes estar todo el día jugando. Me dirás que eso no es divertido (…) Sin piernas podría vivir perfectamente», unas palabras que se pueden escuchar en el vídeo que acompaña esta noticia.

Indignación por sus palabras

El vídeo, al que le ha sucedido uno más como reacción al fallecimiento de Noelia Castillo, está disponible todavía en la plataforma de vídeos de Google. Cuenta con más de 100.000 visitas, aunque para verlo hay que ver antes un mensaje de advertencia en el que se dice que puede «incluir temas relacionados con el suicidio y las autolesiones».

Las opiniones en contra, como era de esperar, han llenado los comentarios, siendo sus seguidores los primeros que le han afeado sus comentarios. «Soy fan tuya desde hace tiempo y tengo que decir que este video y lo que has dicho ha estado fuera de lugar… Mucho», escribe una espectadora.

«Te has columpiado bastante. ¿Cómo le vas a decir a una persona con depresión, que no tiene ni ganas de salir de casa, que se obligue o que se busque un hobby? Como si eso fuera a hacer que mejore. No tienes ni idea de lo que es estar en esa situación. Además, das muchas cosas por hecho sobre su vida cuando no la conoces», comenta otro.

«Eres un miserable, Dalas, pensaba que no podías caer más bajo, pero me vuelves a sorprender», es otro de los comentarios. Así son la mayoría de las más de 2.500 respuestas que ha recibido este vídeo que, por el momento, sigue disponible y sigue utilizando para promocionar su libro.