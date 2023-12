Daddy Yankee confirma su retirada de la música y asegura que dedicará su vida a Cristo

El pasado año 2022 Daddy Yankee conmocionó a los fanáticos de la música urbana con el anuncio de su retirada oficial de los escenarios. Una despedida que se ha prolongado un año y medio debido a los numerosos compromisos que tenía pendientes por el mundo.

Ahora, y eligiendo su tierra natal (Puerto Rico) como la última parada de su travesía artística, el cantante ha dejado su corona de rey del reguetón para sus sucesores. Una adiós donde las emociones no han faltado y por el que el reguetonero ha querido confesar a su público que ahora va a dedicar su vida a Dios.

View this post on Instagram A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee)

«Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo», comenzó diciendo en el Coliseo de San Juan de Puerto Rico. «Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito», señaló Daddy Yankee.

«Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron», admitió emocionado.

«Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?’ Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él», confesó.

De esta manera, el intérprete de temas como Dura, Gasolina o Despacito ha dado inicio a una nueva etapa en su vida. «Espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida», concluyó frente a miles de personas.

Unas declaraciones que dejaron enmudecidos a todos los presentes. Por ello, Daddy Yankee no dudó en dar las gracias a Dios por haberle permitido «evangelizar el mundo». Así, el artista se une a Héctor ‘El Father’, Farruko, Voltio, Gocho, Jomar ‘El Caballo Negro’, Larry Over y El Sica como cantante del género urbano que han cambiado su estilo de vida para dedicarlo a la religión.