‘La Caza Guadiana’, avance del capítulo de hoy: descubrimos qué sucedió la noche de la desaparición de Alicia

No es ningún secreto que La Caza Guadiana se ha convertido en una de las series que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega, cada semana, en La 1 de Televisión Española. ¡Es sencillamente espectacular!

La semana pasada, en el nuevo capítulo de La Caza Guadiana, fuimos testigos de un momento verdaderamente sorprendente. ¿En qué consiste? En que los agentes han encontrado sangre en la casa de Alicia. Algo que cambia, para siempre, el rumbo del caso. Cada vez estarían más cerca de encontrar en la verdad.

Esta noche, a partir de las 22:00 horas en La 1 de Televisión Española, veremos dos nuevas entregas de La Caza Guadiana. De esta manera, seremos testigos de cómo Aure denunciará el robo de su 4×4 a la Guardia Civil. De regreso a casa, se desviará de la carretera principal y se meterá en una nave industrial, evitando en todo momento ser visto.

Saldrá arrastrando algo muy concreto, que le llevará hasta la parte trasera de una furgoneta bastante vieja para meterle dentro. Sara, en su afán por tratar de conocer la verdad, seguirá las marcas de un 4×4 hasta dar con la casa en la que se encontraba Alicia. La hermana pequeña de Mario, Víctor y la familia de Leo empezarán a preocuparse, y mucho, por ella.

Por si fuera poco, seremos testigos de un momento verdaderamente esperado. Y es que descubriremos qué sucedió la noche de la desaparición de Alicia. Es más, conoceremos pistas verdaderamente fundamentales respecto a la identidad de Duarte. Nos darán muchas respuestas. No te pierdas las nuevas entregas de La Caza Guadiana esta noche, a partir de las 22:00 horas, en La 1 de Televisión Española.