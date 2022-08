Carly Rae Jepsen estrena ‘Beach House’ como nuevo single de su álbum

El mes de agosto está siendo de lo más glorioso para los fans de Carly Rae Jepsen, y no es para menos. La canadiense sorprendía a todos al regresar al panorama musical publicando un vídeo con la Luna como protagonista y con su voz en off narrando unas reveladoras frases.

«La Luna no es solo para los amantes. Es para todas aquellas almas solitarias que anhelen algo más. La Luna contiene todos nuestros secretos. Evoca sentimientos de nostalgia, esperanza, tristeza e incluso un poco de romance», dice. Ante ello, sus fans pensaron que se trataba del lanzamiento de su próximo sencillo, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de su nuevo álbum de estudio.

“I’ve got a beach house in Malibu and I’m probably going to hurt your feelings.” Beach house out now!https://t.co/xppi44qXqt pic.twitter.com/z8Zf5pL6sh

