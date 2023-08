Camela Leierth-Segura: así es la cantante que trabajó con Katy Perry que lleva desaparecida desde junio

El nombre de Camela Leierth-Segura se ha convertido en uno de los más buscados durante las últimas semanas, y no por algo bueno. La artista ha sido declarada en paradero desconocido debido a que su familia y allegados supieron de ella por última vez hace dos meses.

Nacida en Suecia hace 48 años, la cantante se mudó a Estados Unidos cuando tan solo tenía 15 años. Con el paso del tiempo fue labrando su carrera en el mundo de la industria musical, llegando a lanzar temas en plataformas como YouTube y Spotify.

This is a more recent representation of #MissingPerson Camela Leierth-Segura. Last seen in Beverly Hills. She has a cat with her. She has a silver 2010 Ford Fusion CA plate 6KZJ725. Call Bev Hills PD if spotted. We are also working w/ her friends to locate her. Please retweet pic.twitter.com/dWfUurQY0f

— SF Investigates (@SF_investigates) August 12, 2023