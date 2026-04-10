Buenafuente ‘se va de la lengua’ y desvela el secreto mejor guardado de Karlos Arguiñano

Andreu Buenafuente volvió hace semanas al trabajo después de su baja laboral que le obligó a cancelar su programa en La 1 y a no presentar las Campanadas de la pública. En cambio, a su programa de radio Nadie sabe nada sí que ha vuelto. En él ha tenido que responder a una pregunta sobre Karlos Arguiñano, desvelando que tiene una desconocida amistad con el cocinero vasco, aunque hay que recordar que fueron compañeros en Antena 3 varios años.

Junto a su inseparable Berto Romero, el presentador llega a cada grabación sin guion, puesto que se trata de un programa de improvisación que se emite cada semana en la radio. Allí recurren a una gran urna en la que hay preguntas que ha ido dejando el público presente, aunque cada una es de lo más loca. En una de esas preguntas apareció mencionado el presentador de Cocina abierta, el espacio de Antena 3.

En concreto, hubo un oyente que le comentó que su abuelo se enfada cada vez que ve el programa de Arguiñano. Lo que le molesta no son los chistes o la publicidad, lo que no soporta es que para su gusto siempre deja la comida muy cruda a la hora de preparar sus platos.

Para cualquier otro esta observación sería absurda y le dejaría en blanco absoluto, pero para Buenafuente le ha servido para descubrir al público que tiene una amistad con el cocinero. Hay que explicar que el catalán ha sido compañero del chef durante muchos años, puesto que ambos fueron estrellas de Atresmedia, grupo que está detrás de cadenas como Antena 3 y laSexta.

La desconocida amistad de Buenafuente y Arguiñano

«Yo creo que con esto no desvelo nada. Yo tengo la suerte de ser amigo de Karlos Arguiñano y he estado en el rodaje del programa», así explicaba que si hablaba de él es por su cercanía y no se trataba de una opinión sin fundamento. Andreu ha destacado lo mucho que le gusta la forma de trabajar: «A veces voy a verlo y es alucinante el engranaje que tienen montado. Es muy sencillito, pero con mucha gente y muchas dinámicas».

Los secretos de las grabaciones de Karlos Arguiñano

Aprovechando el momento, Andreu ha descubierto una de las grandes incógnitas para muchos espectadores: ¿se cocinan de verdad los platos? El catalán, que lo ha visto de primera mano, ha explicado el método: «Si tienes que meter una receta en el horno durante 30 minutos, no puedes parar el rodaje 30 minutos, así que este empieza antes. Empieza a primera hora con todos los platos. Yo creo que con esto no desvelo nada».

Como profesional de la televisión, Buenafuente asegura que «hay que acelerar y hay que hacer los platos antes» de acudir a la grabación. Como ejemplo ha querido poner la situación de «un caldo de estos que tiene que estar cuatro horas en el fuego. ¿Qué van a hacer en todo este tiempo?».

Gracias al programa Nadie sabe nada hemos descubierto un poco más cómo funciona el programa de Karlos Arguiñano, uno de los más vistos cada día en televisión, además de descubrir la desconocida amistad entre el cocinero y el humorista catalán.