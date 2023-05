BTS anuncia la celebración de su décimo aniversario en Seúl

Diez años después del debut de BTS, Corea del Sur se prepara para celebrar su décimo aniversario por todo lo alto. El grupo de K-pop ha marcado un antes y un después en la música, haciendo historia a nivel global; y a pesar de que actualmente se encuentran en medio de un descanso indefinido, las celebraciones no van a faltar.

Las superestrellas internacionales .ya han comenzado las celebraciones de su décimo aniversario, y la más esperada llegará con el BTS 10th Anniversary FESTA Se trata de un festival que tendrá lugar el próximo 17 de junio en Seúl, la capital de Corea del Sur, que se espera que acoja a cientos de miles de personas.

El anuncio de este festival se realizó el pasado 24 de mayo a través de un video teaser con el eslogan BTS Presents Everywhere. Un vídeo que como era de esperar, revolucionó a los fans del grupo surcoreano de todo el mundo, que no pueden esperar a que llegue ese día.

«Los regalos de BTS están en todas partes» y «BTS están presentes en todas partes», son los eslóganes que acompañan el anuncio del festival para celebrar el décimo aniversario de BTS, que estará abierto al público y del que más adelante se conocerá más información.

Fue en el año 2013 cuando BTS hizo su primera aparición en las listas de Billboard con su sencillo No More Dreams. Desde entonces, el grupo ha batido numerosos récords, incluido el récord de la mayor cantidad de debuts en el Hot 100.

Además, los integrantes de BTS también han batido récords de manera individual, ya que los siete miembros han obtenido éxitos en solitario en el Billboard Hot 100, sumando en total seis números uno en solitario en la prestigiosa lista estadounidense.

– En colaboración con la ciudad de Seúl, BTS FESTA 2023 será disfrutada tanto por ARMY como por el público con la ciudad vestida de púrpura e incluirá eventos tanto en línea como fuera de línea.

— Brillará de color púrpura del 12/06 al 25/06.+

