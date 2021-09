Britney Spears ha roto su silencio. La artista protagoniza el nuevo documental de Netflix, en el que se recorre los momentos más duros de su vida, así como la tutela de su padre bajo la que ha vivido desde el año 2008.

Además, esta misma semana The New York Times ha revelado cómo durante años, su padre habría traspasado todas las líneas en el control de su vida y de su privacidad. Ahora que el padre de la estrella del pop estadounidense ha renunciado a su custodia, cada vez se conocen más detalles sobre cómo ha sido su vida durante los últimos años.

Al parecer, Jamie Spears, habría contratado a una empresa de seguridad israelí llamada ‘Black Box Security’. A través de esta empresa, habría instalado en la habitación de la artista un sistema para espiar a la artista, así como para seguir todos sus movimientos y monitorizar sus conversaciones con su prometido Sam Asghari. De esta forma, el padre de Britney Spears tenía acceso a toda la vida de su hija al instante. Una forma mezquina de controlar a la artista, que durante los últimos años ha vivido un auténtico infierno.

Breaking News: Britney Spears’s father hired a security firm that surveilled her and recorded audio from her bedroom, an ex-employee says in a new documentary by The New York Times. https://t.co/UzdgAawU1e

Ha sido un ejecutivo que durante años trabajó para esta empresa israelí, el que se ha puesto en contacto con The New York Times, para informarles de esas grabaciones que el padre de la artista le habría hecho en secreto, tanto a través de su habitación como de su teléfono móvil.

Por su parte, los abogados del padre de la artista han respondido a estas acusaciones asegurando que: “Todas sus acciones estuvieron dentro de los parámetros de la autoridad conferida por el tribunal. Sus acciones se realizaron con el conocimiento y consentimiento de Britney, su abogada designada por el tribunal. , y / o la corte. El historial de Jamie como tutor, y la aprobación de sus acciones por parte de la corte, hablan por sí mismos».

Mientras que los abogados de Britney Spears tienen una opinión totalmente diferente. Mathew Rosengart, abogado actual de la artista, explica que estas grabaciones son “una invasión horrible e inconcebible de la privacidad de su hija adulta”.

«Colocar un dispositivo de escucha en el dormitorio de Britney sería particularmente horrible y corrobora gran parte de su convincente y conmovedor testimonio. El señor Spears ha cruzado todas las líneas insondables» señala.

“No one really talks about the fact that there was another attempt to get a lawyer that somehow didn’t work out.”

Britney vs Spears is now on Netflix pic.twitter.com/uFu1jRAJfP

— Netflix (@netflix) September 28, 2021