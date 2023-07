Britney Spears decide borrar su Instagram y hace saltar las alarmas

Britney Spears ha vuelto a borrar su cuenta de Instagram. Con esta decisión, también ha desaparecido todo el contenido que había publicado en la red social, sin embargo, no es la primera vez que la artista estadounidense toma esta decisión, por lo que podría volver en cualquier momento.

El pasado mes de enero, la artista estadounidense eliminó todo rastro de su cuenta, sin embargo la recuperó una semana después. Durante esa semana, sí que cundió el pánico, e incluso algunos de sus fans decidieron llamar a la policía para que fueran a su casa a comprobar que todo estaba bajo control.

Tan solo unos días después, la propia artista publicó una foto en la que decía que todo estaba bien. «Como parece que todo el mundo cree conocer mi historia, que se lo piensen dos veces. No, no estoy teniendo una crisis, soy como soy y trato de seguir adelante con mi vida. ¡Nunca me había sentido mejor!», escribió en aquel momento.

Seis meses después Britney Spears ha vuelto a eliminar su cuenta de Instagram, pero está vez parece que sus fans no han entrado en pánico. Cabe recordar que a la artista estadounidense a veces le gusta desaparecer de las redes sociales, por lo que podría tomarse un respiro antes de volver.

Por otro lado, Britney Spears lleva un tiempo preparando su nuevo libro, un libro en el que como ella misma ha explicado, va a compartir su historia valiente y conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza.

La editorial reveló que se publicará bajo el título de The Woman in Me. Un libro que verá la luz el próximo 24 de octubre y que contaría «Por primera vez su increíble viaje y la fuerza en el núcleo de una de las mejores intérpretes en la historia de la música pop».