Blanca Suárez se inspira en Kendall Jenner en su look para ir al trabajo

La actriz Blanca Suárez ha compartido un cómodo look con sus seguidores

El estilo de la actriz Blanca, para bien o para mal, siempre es muy comentado. Sus looks de alfombra roja tienen tantos detractores como admiradores y su Street Style inspira a miles de jóvenes. Es habitual que las prendas que saca en sus redes sociales, o con las que es fotografiada por la calle la actriz de ‘Las chicas del cable’ se agoten en las tiendas, por eso tantas marcas confían en ella como reclamo.

Aun así, Blanca no es ni de seguir tendencias al pie de la letra, ni de sumarse a cualquier moda. Ella es fiel a su estilo: Cómodo y sencillo. Pero parece ser que hay una tendencia en la que sí que ha caído, ya que se adapta completamente a su esencia y a su forma de vida. Se trata de la tendencia de recuperar el chándal, en la que ya han caído la mayoría de celebrities, tanto del panorama nacional (Paula Echevarria se ha declarado muy fan del chándal y podemos verla llevándolo en multitud de ocasiones), como del panorama internacional (Las hermanas Kardashian fueron las pioneras en volver a poner de moda el chándal).

Y parece ser que en las hermanas más famosas del planeta, es en quien se ha inspirado Blanca Suárez en su último look, concretamente en Kendall Jenner. La actriz ha compartido recientemente una historia de Instagram con sus seguidores, en la que aparecía haciéndose un selfie frente al espejo, con un total look deportivo negro de ‘Adidas’, formado por una sudadera y un pantalón ancho con cremallera frontal, bandas blancas y el símbolo de la marca. Un look con el que pudimos ver a Kendall Jenner recientemente (Es embajadora de la marca esta primavera), pero que no es novedad, ya que el chándal ancho de ‘Adidas’ es uno de los símbolos más emblemáticos de la marca y hemos podido ver a multitud de celebrities con él.

Junto al selfie, la actriz Blanca Suárez compartía que iba a pasar la noche con sus compañeras de ‘Las chicas del cable’, con las que ya mantenía una excelente relación antes de trabajar juntas, sin embargo gracias a este proyecto su amistad se ha afianzado y es habitual ver al grupo de actrices pasar tiempo juntas fuera de los rodajes.