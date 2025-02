Aunque para muchos pueda parecer que está retirado de la televisión, lo cierto es que cada semana Bertín Osborne triunfa en audiencias con su programa en Canal Sur. El show de Bertín es uno de los programas de mayor éxito de la autonómica andaluza cada viernes, consiguiendo competir contra grandes espacios como De viernes y El Desafío, que se emiten en cadenas nacionales. Sin ir más lejos, el viernes 7 de febrero el programa marcó un gran 14,7 % share, lo que se traduce en 224.000 espectadores, siendo el programa líder en Andalucía, por encima de sus dos competidores en Antena 3 y Telecinco.

Estos datos los consiguieron gracias a la visita de Antonio Garrido, actor conocido por series como Los protegidos o Amar es para siempre, y por su trabajo como reportero durante muchos años en el programa Andalucía Directo. Al programa acudió para hablar de su nuevo proyecto en la autonómica andaluza, pero también hubo tiempo para hablar de otros temas que nada tenían que ver con el trabajo. En concreto, durante la tertulia que Bertín realiza con sus colaboradores, estos sacaron la infidelidad a debate.

Esther Arroyo, colaboradora semanal (y que casualmente también estuvo en De viernes como invitada) preguntó lo siguiente: «¿Vosotros creéis que los guapos son más infieles?». Al escucharla, Bertín no pudo reprimir las carcajadas, sabiendo que su fama de mujeriego le persigue siempre.

«¿Pero, por qué no hablamos de otra cosa? ¡Ay, por favor!», ha pedido el presentador, una manera de evitar más comentarios sobre su reciente paternidad con Gabriela Guillén. «¡Tema infidelidades es una ordinariez sacarlo aquí!», así ha querido cortar este asunto.

Soraya Arnelas y Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’, otros de los colaboradores, no han dejado de reírse en cada momento por la situación que se estaba viviendo. La charla trataba en todo momento sobre la belleza y todo lo bueno y lo malo que tiene, algo en lo que no se consiguieron poner de acuerdo en ningún momento.

«No, no está bien. No es para este programa», ha seguido diciendo el presentador, que no ha podido evitar sonrojarse al saberse señalado por todos, incluido el público de las gradas. «¡Se ha puesto colorado!», ha gritado la cantante Laura Gallego, presente también en la mesa.

Soraya ha querido desviar el tema para ayudar al presentador a cambiar de tema. «A veces los feos desarrollan herramientas», refiriéndose a que por su actitud o su forma de vestir pueden incluso ligar más que otras personas más guapas, que en principio lo tendrían más fácil.

Gallego ha querido explicar que «todo el mundo puede ser guapo si se cuida un poquito», pero de nuevo ha lanzado un ‘zasca’ a Osborne: «Tú no cuentas, porque no te echas ni una maldita crema». También han tocado las operaciones de estética, momento en el que Soraya ha explicado lo que la llevó a realizarse una operación de reducción de pecho.

«Yo estoy operada tres veces de pecho», ha confesado ante los espectadores. Lo hizo gracias al consejo de su madre: «Cuando salí de Operación Triunfo me dijo: ‘Eso que tienes ahí, te va a dar problemas. Cuando tengas dinero te lo quitas’». Con el paso del tiempo le hizo caso por culpa de las molestias y dolores que le provocaba.