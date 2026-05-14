‘Berlín y la dama de armiño’: ¿a qué hora se estrena la serie de Netflix en España?

La plataforma de Netflix ha vuelto a renovar su catálogo y, este mes de mayo, llega de la mano de Berlín y la dama de armiño. La popular producción española se presentó por primera vez en el 2023 y lo hizo como el esperado spin-off de La casa de papel. Un estreno que no dejó indiferente a nadie y donde el público tuvo la oportunidad de ver en el elenco a estrellas de la industria como Pedro Alonso, Michelle Jenner, Julio Peña Fernández y Begoña Vargas, entre otros. Así pues, la ficción aterrizó en la plataforma de pago y poco tardó en conquistar a los suscriptores.

Dadas las cifras, el equipo de Netflix confirmó la continuación de la serie y lo hizo dando luz verde a una segunda temporada, pero han pasado tres años de este momento. Un largo tiempo de espera donde todo el equipo de la serie se ha puesto manos a la obra para ofrecerle al público una temporada a la altura. Por ello, ahora, han presentado de manera oficial Berlín y la dama de armiño. Una nueva temporada de la ficción que llega de la mano de 8 capítulos nuevos. Pero, ¿qué se sabe de ella? ¿A qué hora se estrena en España? Realizamos un repaso de lo que se sabe.

¿De qué trata ‘Berlín y la dama de armiño’?

Como comentábamos en líneas anteriores, Berlín y la dama de armiño es un spin-off de La casa de papel. La trama abarca tiempo antes de lo sucedido en la serie de la icónica banda de El Profesor. Pues, todos sabemos cuál es el destino final de Berlín. Así pues, teniendo en cuenta lo sucedido en la primera temporada, los seguidores podrán ver cómo Berlín reúne a su banda en Sevilla con el objetivo de llevar a cabo un nuevo atraco.

En esta ocasión, los ladrones quieren hacerse con la obra de arte La dama del armiño, de Leonardo da Vinci. De esta manera, el grupo pretende dar su mayor golpe. Pero, por el camino, tendrán que hacer frente a muchas adversidades e inesperadas situaciones. Una nueva temporada que ha sido presentada por combinar thriller, acción y romance.

¿A qué hora se estrena ‘Berlín y la dama de armiño’ en España?

Tal y como se ha informado de manera oficial, Berlín y la dama de armiño llegará al catálogo de Netflix este viernes 15 de mayo. De esta manera, los suscriptores tendrán la oportunidad de disfrutar de los 8 capítulos que componen su temporada. Una serie de entregas que estarán disponibles a partir de las 9:00 h (una hora antes en las islas Canarias).

Eso sí, para poder verlo será necesario estar suscrito a alguna de las opciones de pago que ofrece la plataforma. Pues, es una producción española que es contenido inédito de Netflix. Así pues, el público podrá ver cómo el actor Pedro Alonso se despide, oficialmente, de su querido personaje. Pues, será la última vez que veamos nuevo contenido de Berlín. El final de una aventura por la que el artista se ha mostrado muy agradecido.