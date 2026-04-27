No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las series diarias que más éxito continúa cosechando en La 1 de Televisión Española. Esta semana, los seguidores de esta ficción van a tener la oportunidad de ver cómo el comportamiento de Curro pone en alerta tanto a Manuel como a Alonso, mientras que Martina consigue que doña Pilarcita acceda a visitar el refugio. Carlo rechaza el chantaje de Estefanía, mientras que el Capitán de la Mata acusa a Curro de déspota y afirma que Ángela padece un trastorno mental por el que debería ser internada en un sanatorio. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el lunes 27 de abril (capítulo 822) hasta el jueves 30 de abril (capítulo 825). Es importante recordar que el viernes 1 de mayo no habrá emisión de una nueva entrega al ser festivo nacional.

Lunes 27 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 822)

El comportamiento de Curro pone en alerta a Manuel y Alonso, puesto que el joven responde con cierta brusquedad ante cualquier comentario. Vera consigue engañar a Cristóbal cuando es interrogada por su reunión con el duque, mientras que Martina descubre a Adriano enfermo en la cama. Pese a las protestas de él, le prohíbe ir a trabajar al refugio. Estefanía sigue persiguiendo a Carlo, pero él la rechaza con firmeza, mientras que Manuel se sincera con Julieta sobre su historia con Jimena. Ricardo comunica a Pía que no irá a la Guardia Civil para no exponerla al peligro.

Martes 28 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 823)

El duque de Salvatierra comienza las entrevistas sobre Curro, pero el joven sigue reaccionando mal ante cualquier comentario. Tras mucha insistencia, Martina consigue que doña Pilarcita acceda a visitar el refugio. Ciro da un toque de atención a Julieta por haber faltado a su cita, mientras que Vera explica a las cocineras que su padre la ha descubierto, por lo que pronto volverá a casa. El duque de Carril y el de Salvatierra se ven las caras, mientras que Estefanía chantajea a Carlo: o le ayuda a conseguir dinero o, de lo contrario, contará a María Fernández toda la verdad sobre su pasado amoroso.

Miércoles 29 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 824)

Carlo rechaza el chantaje de Estefanía, por lo que ella le amenaza con arruinar su relación con María Fernández. Manuel sospecha de las intenciones del duque de Carril, por lo que trata de contactar con el dueño de la empresa donde invirtieron. Julieta lanza una advertencia a Ciro sobre el duque, pero él reacciona con cierta hostilidad, mientras que Martina y su equipo trabajan a destajo para preparar cada detalle del refugio. Ricardo se niega a seguir el consejo de Pía sobre contar toda la verdad a Santos sobre la muerte de Ana, puesto que tiene muchísimo miedo de perder a su hijo para siempre.

Jueves 30 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 825)

El duque de Carril chantajea a Manuel, pidiéndole que aumente su inversión o, de lo contrario, revelará al emisario real que Vera es su hija y los Luján «la tienen secuestrada». María pregunta a Estefanía y Carlo si se conocían de antes, pero la doncella opta por mentir. Pía ve tan mal a Santos que decide contarle toda la verdad, y es que Ricardo fue quien mató a su madre por accidente. Lorenzo acusa a Curro de ser un déspota inestable y afirma que Ángela padece un trastorno mental por el que debería ser internada en un sanatorio.