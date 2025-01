Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 3 de enero pudimos disfrutar del capítulo 217 de Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, hemos podido ver cómo Begoña, tras el anuncio de la adopción del niño, ha terminado dándose cuenta de la manipulación de Jesús con Julia. Consciente de lo que ha hecho Jesús, Begoña cambia de parecer respecto a la adopción del niño. Lejos de que todo quede ahí, Jesús ha acusado a don Pedro de filtrar información a la familia Merino. Todo ello mientras Digna ha hecho una importantísima confesión a don Pedro respecto a la compra de las tierras.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Pedro ha hecho una importantísima confesión a Inés. Don Agustín ha presionado también a Digna para que consiga que Luz y Luis se casen a la mayor brevedad posible. Tras exigir la marcha de Miriam, Gema ha dado el paso de consolarse con María. Ahora mismo es de las pocas personas en las que confía. Por si fuera poco, Gema es cada vez más consciente de que la situación que tiene entre manos no es para nada sencilla, ni mucho menos. Tanto es así que se siente en la obligación de tomar varias decisiones de lo más drásticas al respecto para poner solución a este panorama a la mayor brevedad posible. Por si fuera poco, Marta aprovecha la ocasión que se le ha presentado para tratar de ganarse la confianza de Pelayo Olivares, mientras que Tasio cree firmemente que ha conseguido alejarse de las amenazas de Eladio.

¿Qué sucede en el capítulo 218 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 7 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite de lunes a viernes en Antena 3 van a poder ver cómo Tasio cree haber conseguido parar los pies a Eladio y haberlo hecho a tiempo. Es por eso que no duda en tranquilizar a Marta. Aun así, Damián es incapaz de perdonarle por todo lo sucedido.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Digna empieza a ilusionarse al escuchar cómo Luis hace saber a Luz que está más que dispuesto a dejar todo por ella. Fina lanza una advertencia a Marta, y le hace saber que Pelayo está empezando a tener mucho interés en ella, que va mucho más allá de lo profesional.

Andrés no ha dudado un solo segundo en sorprender a Jesús con una espectacular propuesta, a cambio de que su hermano favorezca la nulidad matrimonial con Begoña. Todo ello mientras don Pedro se enfrenta como nunca a Jesús por todo lo sucedido recientemente con Patricia Lambert. Sintiéndose culpable por la situación con Joaquín, Miriam no tarda en forzar su despido. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.