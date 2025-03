Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 17 de marzo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo, un mes después de la operación, Bahar no duda en mostrarse agradecida con Timur. Al fin y al cabo, no tuvo reparos a la hora de arriesgar su vida por ella. Acto seguido, los dos dan el importantísimo paso de firmar el acuerdo de divorcio. Estamos, indudablemente, ante uno de los momentos más esperados por los seguidores de esta historia.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Bahar está profundamente feliz por haber tenido la oportunidad de comenzar una segunda vida. Tanto es así que Çagla no duda un solo segundo en organizar una fiesta para celebrar que comienza una nueva etapa como madre soltera y mujer independiente. Por si fuera poco, vemos cómo Timur se encuentra viviendo con Rengin y Nevra. Ella no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer ver a su hijo que no la puede perder, puesto que necesitan su dinero. Bahar no puede evitar mostrarse profundamente decepcionada con Evren, ya que le ha roto por completo el corazón saber que mintió respecto a su pasado. Seren se desmaya y es trasladada a urgencias. Es en el hospital, es obligada a confesar que está embarazada, por lo que Bahar se entera de la verdad. Aunque se emociona muchísimo, promete que guardará su secreto.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 18 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa serie turca van a poder ser testigos de cómo Evren aparece por sorpresa en casa de Bahar, alegando que necesitaba verla. Y lo hace a pesar de lo decepcionado que se marchó del hospital tras las graves y contundentes acusaciones de la protagonista de esta historia.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Süreyya se convierte en la nueva médico jefe del hospital. Lo que nadie sabe es que, durante un tiempo, estuvo saliendo con Evren hasta que él optó por romper esa relación, ya que estaba enamorado de otra persona. La junta del hospital se reúne para tratar el caso de Evren y, de este modo, intentar averiguar si lo ocurrido en la operación de Timur y Bahar fue una negligencia.

Como no podía ser de otra manera, Timur aparece en el hospital para dar a conocer su versión de lo ocurrido. Entre otras tantas cuestiones, asegura que se trataba de una intervención complicada y que Evren tomó la decisión correcta para conseguir salvar las dos vidas. Así pues, la junta acaba eximiendo al doctor de toda responsabilidad, pero él opta por dimitir. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.