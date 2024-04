Ángel Cristo Jr y Gorka tienen un tenso enfrentamiento en ‘Supervivientes 2024’: «Nos vacilaste»

El pasado martes 16 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. Entre otras cuestiones, vimos cómo, de forma excepcional, se abría la Palapa. Y todo para desvelar la existencia de Playa Limbo, en la que se encontraban Kiko Jiménez, Arantxa del Sol y Blanca Manchón. Pero también tuvieron lugar enfrentamientos, como el de Ángel Cristo Jr y Gorka.

Los habitantes de Playa Condena, durante la publicidad de Supervivientes: Tierra de Nadie, protagonizaron una fortísima discusión. Y todo como consecuencia del fuego. Todo comenzó cuando Torres quiso saber por qué Ángel Cristo Jr decidió desentenderse del fuego. Esto dio paso a una auténtica lluvia de «dardos envenenados» entre los supervivientes.

«¿Cómo que te has quedado tu sin fuego?», preguntó Torres al hijo de Bárbara Rey en la Palapa de Supervivientes 2024. «No, yo no me he quedado sin fuego. El fuego está ahí para calentarme». Ante esta respuesta, Arkano quiso ir muchísimo más allá: «Pero, ¿por qué has decidido no ocuparte del fuego?».

Gorka fue el que quiso contar todos los detalles de lo sucedido: «Ayer fuimos a por leña y él no vino. Yo me enfadé», comenzó diciendo y Ángel Cristo Jr le interrumpió: «Eso no fue así». Fue Javier Ungría el que continuó explicándose: «Ángel tenía que venir con nosotros. Gorka fue el que se lo dijo y le sentó mal».

El hijo de Bárbara Rey continuó diciendo que la historia no era como sus compañeros la estaban contando. Por si fuera poco, añadió algo: «Gorka me faltó al respeto». Esto hizo que el vasco estallase: «Tú sí que nos faltaste al respeto vacilándonos a la cara, mientras todo el equipo se estaba partiendo el lomo recogiendo leña y tú ahí, peinándote para atrás».

«No lo tengo que aclarar con vosotros, pero es que yo no puedo hablar cuando avasallan de esa forma», explicó Ángel Cristo Jr. De esta forma, la discusión entre Gorka, Javier Ungría y el hijo de Bárbara Rey continuó durante varios minutos, hasta que el vasco se dirigió a Ángel, una vez más: «Sí que nos vacilaste, y además eso fue la puntilla de toda la semana que llevas dando por culo».

Este jueves, nueva expulsión y repesca en Supervivientes 2024

Esta noche, a partir de las 22:00 horas en Telecinco, disfrutaremos de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta forma, sabremos quién es el nuevo expulsado de la edición. Recordemos que Claudia Martínez, Mario González y Javier Ungría son los que están en la cuerda floja.

Lejos de que todo quede ahí, viviremos una noche de lo más emocionante como consecuencia de la repesca. Rocío Madrid, Lorena Morlote, Kike Calleja, Laura Matamoros y el nuevo expulsado se enfrentarán a un televoto express. Solamente uno de ellos tendrá la oportunidad de volver a convertirse en concursante de pleno derecho de Supervivientes 2024. ¿Quién lo logrará?