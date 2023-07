Ana María Aldón estalla en ‘Fiesta’ estalla al ser acusada de romper un matrimonio

La vida parece no estar sonriendo últimamente a Ana María Aldón. Presente y pasado se han juntado para darle quebraderos de cabeza. Hace unas semanas surgía el rumor de una posible infidelidad por parte de su actual pareja y ahora un amigo de su ex, Juan Montiel, ha lanzado sobre ella unas duras acusaciones.

Antes de estar con José Ortega Cano la colaboradora estuvo con este otro torero. La relación no acabó en buenos términos y el banderillero habló sobre ello en 2012 en una entrevista en el Deluxe. En ella Montiel explicó que la mujer terminó la relación sin ningún tipo de explicación tras cuatro años. Además, aseguró que lo habría dejado ya que antes de terminar con él habría comenzado su relación con Ortega Cano. La diseñadora no se ha quedado callada después de oír estas palabras en el vídeo emitido por la edición veraniega de Fiesta.

Acusan a Ana María Aldón de romper el matrimonio de Juan Montiel, su expareja #FiestaT5 https://t.co/ETItge0Ld8 — Fiesta (@fiestatelecinco) July 23, 2023

“Todos tenemos un pasado, pero unos con muchas mentiras, como he escuchado ahí. La primera, que yo no estuve cuatro años con él. Luego, hay muchos matices que cambian y distorsionan la historia. También hay verdades, que soy humana y no vengo de santa”, ha aclarado. Sin embargo, con estas imágenes solo pretendían dar contexto al testimonio de Antonio de la Puerta, un amigo de Juan Montiel, que ha lanzado fuertes reproches hacia Ana María Aldón.

“Ella es una interesada del amor. Las relaciones que ha tenido han sido buscando su popularidad. Rompió el matrimonio de Juan Montiel, del gran maestro de los banderilleros. Y a Juan le dolió mucho que lo dejaran para irse con el maestro. Vio al maestro que era el que le daba su vida, el que la podía poner donde estaba y ahí está, gracias al maestro”, declaraba el amigo. “Me da mucho coraje que se llegue por beber de la fuente de otro. Si no llega a ser por esta relación con el maestro, ¿quién es?”, ha vuelto a reiterar. Por último, ha mencionado que quizá su última relación al ser con un anónimo sea cierta, pero que en las anteriores no había estado enamorada.

La colaboradora ha estallado al escuchar estos comentarios. “¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí? ¿En qué momento tú y yo hemos intercambiado alguna palabra? Yo no he roto el matrimonio de nadie, si hay alguien que lo ha roto ha sido él hace 11 años. ¿Qué quieres?”, ha hablado directamente a cámara para dirigirse a Antonio de la Puerta. “Que te da coraje, pues jódete, es lo que hay”, ha añadido. Por último, ha dejado claro que si está donde está es solo gracias a ella misma.