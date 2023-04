Ana María Aldón, contundente con Sergio Garrido: “Has vendido a mi hija”

Ana María Aldón decidió hace un tiempo que no se iba a callar nada en cuanto escuchase cualquier comentario relacionado con su hija Gema Aldón, concursante que se vio obligada a abandonar Supervivientes 2023 por una dolencia en el codo que cada vez fue a más. Después de su salida, han sido muchos los que han criticado su paso por el programa. Entre ellos, el que fue su compañero en la isla, Sergio Garrido.

El primer expulsado de Supervivientes 2023 ha cargado duramente contra Gema Aldón para sorpresa de muchos llamándola entre otras cosas: “Quinqui, chunga y mala persona”. La diseñadora al enterarse de esto se llevaba una gran decepción, pues después de haber compartido muchas tardes como colaboradores y compañeros en el programa Fiesta, no se esperaba que fuese capaz de dirigirse así hacia su hija.

“Jamás haría eso con tus hijos. Si lo haces en privado tiene un matiz, pero si lo haces de manera pública tan brutal, es lógico que me siente mal”, comenzaba diciendo. Por su parte, Emma García era plenamente consciente del daño que le había hecho a Ana María Aldón y les pedía que buscaran una solución cuanto antes: “Me duele, sabes que me duele Sergio. Vas a seguir siendo mi compañero, pero en la amistad, esto va a pasarte factura”, continuaba expresando.

Además, nada más verle entrar por el plató le pedía explicaciones de por qué había llamado a su hija quinqui: “No es despectivo, para mí es una persona que tiene malas formas, es chunga, no ha sido compañera conmigo”, trataba de justificarse el paparazzi. La diseñadora seguía muy dolida y sentenciaba a Sergio Garrido, recriminando que había vendido a su hija delante de toda España.

A pesar de los numerosos intentos de Garrido para conseguir el perdón de Ana María Aldón, esta no cambió la postura y se seguía mostrando muy decepcionada: “Tu hija no se lo merece, ni se merece la madre que tiene, que vale millones. Me duele. Te pido disculpas a ti, eres maravillosa, la mejor persona que he conocido a ti, pero me da pena por tu hija, que no valora nada”, finalizando así la conversación.