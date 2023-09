‘Amar es para siempre’, capítulo 2711: Victoria, preocupada por la desaparición de Diana

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2710 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Elena no ha dudado en chantajear a Diana para que se marche, para siempre, de España.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2711 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo, para desesperación de Benigna, continúa sin atreverse a contar a su familia que, de nuevo, se encuentra trabajando para la familia Quevedo. ¡No sabe cómo contarlo!

Por si fuera poco, observamos cómo Malena ha vuelto a tener serios problemas en el colegio. Tanto es así que ha pedido que la saquen de allí a la mayor brevedad posible. La detención de Isidro ha traído consigo que Sofía de uno de los pasos más contundentes hasta la fecha. ¿En qué consiste? En que despida a Rafa.

¡Ha pasado! 👩‍❤️‍💋‍👨 Pelayo por fin está comenzando a ver la vida de otro color gracias a Marisa. 😍😍 ¡Vaya parejita! #Amar14Sep ▶https://t.co/mpxSjVEzrv pic.twitter.com/dmQEF34SzM — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) September 14, 2023

Por si fuera poco, observamos cómo Iván y Crespo, dadas las circunstancias, no han podido evitar mostrarse realmente nerviosos por las graves consecuencias de esta detención. Es evidente que tienen que trazar un plan a la mayor brevedad posible para tratar de salir airosos de esta situación.

Son conscientes de que lo tienen complicado, pero no van a parar hasta lograrlo. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Victoria no ha podido evitar estallar como nunca al ser consciente de todos los cambios que ha hecho Elena en sus diseños. Todo ello mientras no puede evitar preocuparse, y mucho, por la desaparición de Diana. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.

¿Delgado, detenido? 😳😳 Aunque, viendo la situación de Sofía, Isidro no puede echarle en cara que haya decidido creer a Iván. pic.twitter.com/K8XnWSSadP — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) September 14, 2023