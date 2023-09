‘Amar es para siempre’, capítulo 2705: Elena se siente humillada por Crespo

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de las temporadas, Amar es para siempre se ha convertido en una de las ficciones diarias con más éxito en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2704 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Lola ha confesado a sus padres que Malena, en realidad, es su hija.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2705 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, vemos cómo la confesión de Lola ha pillado por sorpresa a la familia Gómez. Todo ello mientras Malena empieza a lidiar con la culpa, mientras Elena empieza a sentirse anulada ante el éxito de Victoria.

Por si fuera poco, también se siente tremendamente humillada por Crespo. Iván, al ser consciente de que Sofía está comiendo en su mano, ya no considera que Isidro sea un problema. A pesar de todo, Crespo no se fía de sus verdaderas intenciones, por lo que no duda en seguir sus pasos hasta el final.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Pelayo ha dado el paso de anular el paseo con Marisa. A pesar de todo, Lola lo anima a volver a llamarla para arreglar las cosas. Además, vemos cómo Gala y Carlos tratan por todos los medios de guardar las distancias, mientras que Benigna comienza lo que ha denominado “operación verbena”.

Quintero no ha conseguido dar con el paradero del perito. Isidro, por su parte, trata por todos los medios de convencer a Rafa para que encuentre el diario de Ester. Claudia está sin palabras por el despido de Lola mientras que Alicia siente una profunda inquietud tras escuchar a Román cómo defiende a Dolores. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.

