‘Amar es para siempre’, capítulo 2638: Ciriaco confiesa a Manolita lo que ocurre con Maribel

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2637 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Luján ha tomado la firme decisión de tender una trampa a Carballo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2638 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ciriaco, finalmente, ha confesado a Manolita todo lo que sucede con Maribel. Todo ello mientras Nieves, a su vez, ha descubierto toda la verdad respecto a Vicente.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Maribel finalmente ha descubierto que Juan es gay. Además, vemos cómo Concha decide suplicar a Carballo para que no los aparte tanto a ella como a Jorge de la vida de ese bebé que está esperando. A pesar de todo, Carballo se niega en rotundo a dar ese paso, consciente de las consecuencias.

Manolita es un gran apoyo para Carballo ❤️¡Tiene a mucha gente que la quiere!#Amar7Jun ▶https://t.co/oyaQ86jOPJ pic.twitter.com/J7QSiZ59gx — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) June 7, 2023

Por si fuera poco, observamos cómo Rocío y Hugo tienen una fortísima discusión, siendo la primera desde que oficializaron su relación. Por si fuera poco, Lorenzo se ha enterado de la gravísima lesión de Fito, por lo que tiene serias dudas de qué hacer. Es consciente de que, sea cual sea el paso que dé, nada volverá a ser como antes.

Guillermo ha comenzado a tener cierta desconfianza en las intenciones de Gloria. Todo ello mientras Carballo parece no encontrar a nadie que se anime a testificar contra Luján. Su plan parece que no está saliendo, ni mucho menos, como esperaba. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.