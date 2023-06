‘Amar es para siempre’, capítulo 2637: Luján toma la decisión de tender una trampa a Carballo

Amar es para siempre se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando, temporada tras temporada. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2636 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Gloria toma la iniciativa de indagar sobre la vida de Guillermo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2637 de Amar es para siempre. Manolita y Marcelino están tristes por no haberse acordado de su aniversario, pero se ven sorprendidos con un enorme detalle de sus hijos. Gloria continúa incomodando a Guillermo con su descaro, y no es para menos. ¡Ella no va a parar hasta conocer más detalles de su vida privada!

Manolita continúa siendo el principal apoyo de María en cuanto a su embarazo. Más tarde, se encuentra con Jorge, que tiene un plan para hacerse con la pistola de Luján. El policía se da cuenta de esto, y no tarda en tender una trampa a la joven. Todo ello mientras Sebas continúa sufriendo un constante acoso por parte de Nieves. Algo que provoca que las primas vuelvan a estar enfrentadas.

Visi no se atreve a contarle a Rocío que Úrsula está embarazada de Hugo… ¡y no sabe cómo separarla del exfutbolista!#Amar5Jun ▶https://t.co/wlpcvCdaKj pic.twitter.com/up0VZi3duw — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) June 5, 2023

Guillermo está interesado en la relación de María y Jorge, mientras que Justo le confiesa que él es el padre del hijo que la detective está esperando. Andrea sigue insistiendo a Nieves en que debe viajar a Miami para encontrar el cuerpo de su padre y poder enterrarlo. Únicamente así podrá pasar página tras tanto sufrimiento.

Fito se lesiona y Benigna y Visi no tardan en contárselo a Lorenzo. Enrique anima a Hugo a que tenga paciencia con Rocío, mientras que Alberto ha conseguido la primera clienta importante a Andrea pero, como siempre, hay algo detrás.

Maribel ha descubierto que Eladio le ha mentido respecto a Juan y que sus intenciones no son tan buenas como parece. Además, somos testigos de cómo Nieves tiene un fuerte enfrentamiento con Paola por culpa de Vicente. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.