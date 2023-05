‘Amar es para siempre’, capítulo 2632: Benigna y Visi se reconcilian

No es ningún secreto que Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, consigue emocionar y sorprender a sus espectadores. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2631 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Carballo ha confesado a Jorge que está esperando un hijo suyo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2632 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Visi y Benigna, a pesar de todo lo que han vivido, terminan reconciliándose. Guillermo ha decidido ocultar a Quintero todos y cada uno de los problemas con la aseguradora.

Y todo con la complicidad y ayuda de Carballo. Como no podía ser de otra manera, Jorge se queda completamente sin palabras al descubrir que Luján está haciendo de las suyas para intentar liberar a Jeros. Algo que le hace pensar que, en realidad, Luján sí que está cambiando de actitud frente a la vida.

Alberto no ha dudado un solo segundo en coaccionar a Josefa para que no arruine el Atelier que, con tanto esfuerzo, ha creado Andrea. Ella ha empezado a asustarse de los límites que su marido puede llegar a traspasar. Cada vez es más consciente de que está casada con una persona verdaderamente peligrosa.

Vicente no ha dudado en informar a Nieves de cuál es la verdadera identidad de Joseba, por lo que no tarda en denunciarlo ante Luján. Todo ello mientras los abogados tienen claro que no van a poder ganar la batalla legal contra Mundo Global. Pero, en el momento más inesperado, Carballo les da una idea. Todo ello mientras el supuesto ligue de Lorenzo resulta ser un periodista que busca información sobre Fito. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.