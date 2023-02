‘Amar es para siempre’, capítulo 2566: Manolita y Visi quieren que Benigna regrese a casa de Quintero

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2565 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo la situación de Benigna ha creado una fortísima tensión en la familia Gómez.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2566 de Amar es para siempre. Así pues, somos testigos de cómo Ciriaco ha tomado una de las decisiones más contundentes hasta la fecha. ¿En qué consiste? En meter el sobre del dinero robado en el bolso de Andrea. Manolita no tarda en encontrarlo, pero desconoce a quién pertenece.

Rocío comienza a recuperar esa complicidad que tenía con Hugo al ayudarle en sus estudios. Mientras esto sucede, es Sebas quien se hace cargo de la farmacia de la Plaza de los Frutos. Es consciente de la responsabilidad que tiene entre manos, pero tiene muy claro que no va a decepcionar a Rocío. Bajo ningún concepto.

MariJo y Quico quieren volverse a Texas lo antes posible 💔#Amar23Feb ▶ https://t.co/CJ2OcGFIKN pic.twitter.com/h7TzwH7AdQ — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) February 23, 2023

Visi y Manolita han decidido unir fuerzas para poner en marcha un plan. ¿Cuál es su objetivo? Que Benigna tome la decisión de tragarse su orgullo y, de esta manera, regrese a la mayor brevedad posible a la casa de Quintero. Son conscientes de que lo tienen complicado, pero no van a parar hasta lograrlo.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Hugo comienza a darse cuenta de que no tiene ni la más mínima idea de cuánto aguantará sin que salten las chispas con Rocío. Este es el motivo por el que Ciriaco no ha dudado un solo segundo en aconsejar a su amigo que cuente la verdad a la farmacéutica. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.